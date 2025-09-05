Julio Menchaca destaca obras de infraestructura y programas sociales en su Tercer Informe de Gobierno

Julio Menchaca da un mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, desde Pachuca, capital de Hidalgo.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, aseguró que la entidad avanza hacia un “bienestar compartido” gracias a inversiones históricas en infraestructura, educación y programas sociales, durante el mensaje ciudadano que ofreció en la Plaza Juárez de Pachuca tras entregar su Tercer Informe de Gobierno al Congreso local.

De acuerdo con el mandatario, su administración ha destinado recursos sin precedentes a la modernización de escuelas, la ampliación de programas sociales y la atracción de nuevas empresas, con el objetivo de generar empleos que reduzcan la migración y mejoren las condiciones de vida.

“Nos hemos esforzado para disminuir las brechas de desigualdad y llevar obras a todas las regiones, no solo a la capital”, afirmó.

Entre las obras estratégicas, Menchaca destacó el tren México–Pachuca, la construcción y modernización de hospitales del IMSS Bienestar en Pachuca, Tula y Actopan, así como la reconversión de la termoeléctrica de Tula a gas natural, lo que reducirá emisiones contaminantes. Además, anunció la construcción de 31 mil 500 viviendas en el marco del programa federal de vivienda para el bienestar.

El gobernador también subrayó proyectos de desarrollo regional en Tlaxcoapan y Zapotlán, así como el saneamiento del río Tula y obras hidráulicas para garantizar agua en comunidades históricamente marginadas. “Hablar de futuro es hablar del agua”, puntualizó.

En materia ambiental, mencionó la creación del parque de economía circular, que impulsará innovación y soluciones sostenibles. “No basta con cambiar las formas, hay que cambiar el fondo, y en Hidalgo lo estamos haciendo de manera transparente y con un compromiso irrenunciable con nuestra gente”, dijo.

Durante su discurso, Menchaca agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por integrar a Hidalgo en los grandes proyectos nacionales. Asimismo, anunció que presentó ante el Instituto Estatal Electoral su manifestación de intención para participar en el proceso de revocación de mandato, al considerar que este mecanismo es una herramienta democrática para escuchar a la ciudadanía.

El evento contó con la presencia de legisladores locales y federales, representantes del Poder Judicial, empresarios y mandos militares, así como de exgobernadores de Hidalgo.

“Gobernar es servir, y servir implica someterse al escrutinio de la gente. Vamos por un Hidalgo que mire hacia adelante”, concluyó.

