Julio Menchaca reduce deuda de Hidalgo 35% y destaca inversión récord en Tercer Informe

Al presentar su Tercer Informe de Gobierno, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, anunció que en septiembre la deuda estatal disminuirá 35%, al pasar de poco más de 3 mil 900 millones a 2 mil 505 millones de pesos.

El mandatario explicó que la reducción se logró gracias a la consolidación de 104 proyectos de inversión privada por un monto de 117 mil 738 millones de pesos, “el más alto en la historia de la entidad”. Estos proyectos han generado 157 mil 624 empleos directos e indirectos.

Julio Menchaca presentó su Tercer Informe en compañía de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, quien representó al Gobierno federal. ı Foto: X Julio Menchaca

Menchaca subrayó que Hidalgo registró el mayor crecimiento industrial del país en abril de 2025, con un impulso en sectores como la construcción, manufactura y logística.

Destacó además que la entidad contará con dos de los 15 Polos de Desarrollo para el Bienestar en Tula y Zapotlán, y que el tren México-Pachuca mejorará la movilidad de miles de personas que viajan a diario a la capital del país.

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, entrega su Tercer Informe de Gobierno al Congreso estatal. ı Foto: FB Julio Menchaca

El gobernador informó que Hidalgo avanzó 11 lugares en el Índice de Competitividad Estatal 2025, posicionándose como el estado con mayor crecimiento nacional. Aunado a ello, el incremento en la recaudación permitió liquidar mil 980 millones de deuda heredada.

En materia de combate a la corrupción, Menchaca afirmó que “la impunidad y los privilegios disfrazados de cargo público no tienen cabida”. Señaló que se ha vinculado a proceso a 214 funcionarias y exfuncionarios.

Julio Menchaca enlistó los logros de su administración durante su tercer año de Gobierno en Hidalgo. ı Foto: Captura de video

Asimismo, informó que presentó ante el Instituto Estatal Electoral el documento para iniciar el proceso de revocación de mandato, como lo marca la ley, con el fin de que la ciudadanía pueda participar.

El gobernador indicó que Hidalgo se ubica entre los 10 estados más seguros del país y ocupa el octavo lugar en el Índice de Paz México 2025.

Destacó la capacitación de 2 mil 198 elementos estatales y 3 mil 194 municipales, así como un incremento del 66% en el certificado único policial. Además, se desarticularon células criminales ligadas al narcomenudeo, robo de hidrocarburo, extorsión y otros delitos, con la vinculación a proceso de mil 273 personas.

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo. ı Foto: X Julio Menchaca

Menchaca informó que, de acuerdo con el INEGI, desde el inicio de su administración 154 mil personas salieron de la pobreza en Hidalgo. Esto fue posible gracias a una inversión de 3 mil 385 millones de pesos en programas sociales, que en total suman 8 mil 500 millones de pesos en tres años.

Acompañado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por exgobernadores de Hidalgo, Menchaca reiteró su compromiso de continuar trabajando con la Federación, los poderes del Estado, municipios y sociedad.

“Con esta tarea se construye el estado que queremos y merecemos. Vamos a la mitad del camino y vamos con todo”, concluyó.

