Julio Menchaca entrega Tercer Informe de Gobierno al Congreso y da mensaje: ‘¡Vamos con todo!’

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, entregó este sábado su Tercer Informe de Gobierno al Congreso local y, en un mensaje ante legisladores, aseguró que su administración avanza con paso firme: “Vamos a la mitad del camino y vamos con todo”, expresó.

En su mensaje por el Tercer Informe de Gobierno, Julio Menchaca anunció que este año se aumentó el presupuesto destinado a programas sociales, con una inversión de 38 mil 500 millones de pesos, lo que permitió que 154 mil personas en Hidalgo salieran de la pobreza.

En materia educativa, anunció que se destinaron 32 mil 500 millones de pesos, equivalentes al 46 por ciento del presupuesto estatal, lo que garantiza que casi un millón de jóvenes tengan acceso a instituciones públicas de calidad.

“Vamos a la mitad del camino y vamos con todo”, expresó Julio Menchaca al término de su mensaje. ı Foto: Captura de video

En seguridad, Menchaca Salazar subrayó que su gobierno trabaja “desde distintos frentes para erradicar este problema”. Informó que mantiene reuniones semanales con el gabinete de seguridad y resaltó la instalación de las mesas de paz, como mecanismo de comunicación entre autoridades y ciudadanía.

Remarcó que, según cifras del Secretariado Ejecutivo, Hidalgo se ubica entre los 10 estados más seguros del país, en el octavo lugar del índice de paz. También informó la desarticulación de células vinculadas al narcomenudeo, extorsión y robo de hidrocarburos.

En el combate a la corrupción, afirmó que 214 funcionarios y servidoras públicas han sido vinculados a proceso, pues “en esta administración no hay espacio para quienes abusan de la confianza”.

Julio Menchaca enlistó los logros de su administración durante su tercer año de Gobierno en Hidalgo. ı Foto: Captura de video

En el ámbito económico, informó que Hidalgo alcanzó el monto más alto de inversión privada en su historia, con 104 proyectos concretados. Además, en 2024 fue la entidad con mayor crecimiento industrial del país, al tiempo que la deuda estatal se redujo en 35 por ciento. Gracias a ello, la entidad se colocó entre los cinco estados con mayor calificación crediticia en México, la posición más alta en 25 años.

Menchaca también resaltó proyectos estratégicos como los 15 polos de desarrollo para el bienestar, de los cuales dos estarán en Hidalgo, y la construcción del tren de pasajeros México-Pachuca, que mejorará la movilidad hacia la capital del país.

“Los retos que tenemos por delante requieren unidad y responsabilidad compartida; este gobierno reitera su compromiso para trabajar con la federación y los poderes del Estado”, concluyó Julio Menchaca Salazar.

