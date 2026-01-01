Las perturbadoras profecías de Nostradamus para 2026

Con las llegada del 2026, ha surgido curiosidad sobre las profecías que Nostradamus dejó escritas en su obra y que año con año son interpretadas para identificar cuál podría ajustarse a la actualidad, pues hay que recordar que el boticario francés nunca fechó el siglo XIX.

A pesar de ello, quienes conocen su obra de 1555, Les Prophéties, saben que hay varios elementos que han funcionado como un ‘anzuelo’ para vincular lo que escribió Nostradamus con el periodo de tiempo en curso. Ahora, te compartimos cuáles son las profecías que podrían estar relacionadas con el 2026.

Nostradamus: estas son las predicciones que hizo para el 2020 ı Foto: larazondemexico

Profecías de Nostradamus para 2026

Una de las profecías que señalan para este año es el eclipse solar total que cruzará algunas partes de Europa en 2026, el primero en su tipo en la región desde hace casi tres décadas. Un fenómeno astrológico comprobable.

Otro de los pasajes más citados es el verso conocido como “siete meses, gran guerra”, que menciona muerte, mal y las ciudades francesas de Rouen y Évreux. Si bien muchos lo relacionan con tensiones bélicas, sus lugares y lenguajes anclan la visión a la Francia del siglo XVI, aunque muchos relacionan el mismo con el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Algunos consideran que las cuartetas numeradas con el 26 pueden tener que ver con el año 2026, por lo que destacan extractos varios. Un ejemplo es la I:26 que habla de un “gran enjambre de abejas”, una imagen que ha sido relacionada con simbolismos políticos modernos.

Las piezas escritas por el boticario están redactadas en francés antiguo, con palabras latinas, errores ortográficos intencionales y múltiples versiones manuscritas, lo que puede generar alteraciones que se ajustan a situaciones diversas con la suficiente creatividad de los intérpretes.

Hay que tomar en cuenta que las profecías de Nostradamus para 2026 son predicciones que no pueden verificarse, sino interpretaciones modernas moldeadas por la incertidumbre política, conflictos armados y fenómenos naturales que dominan la conversación actual.