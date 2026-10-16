Javier Aguirre responde ante posible llegada de Erik Lira al Valencia y no deja lugar a dudas (VIDEO)

Javier Aguirre, entrenador del Valencia, fue cuestionado en rueda de prensa acerca de las posibles llegadas de Erik Lira o Edson Álvarez al club español luego de que su agente, Tarek Sebiat, fue visto en días recientes en las instalaciones de los Chés.

“Casualidades de la vida, hijo, una casualidad, jaja”, se limitó a responder el Vasco, quien sonrió mientras el reportero lo cuestionaba al respecto en la víspera de su segundo juego al frente de los Murciélagos.

Responde a la visita del agente de Erik Lira al Valencia🤯



"Casualidades de la vida"



❗️Javier Aguirre, D.T. del Valencia pic.twitter.com/vzBPxUdgfA — Claro Sports (@ClaroSports) October 16, 2026

El cuestionamiento a Javier Aguirre acerca de un posible fichaje de Erik Lira o Edson Álvarez por el Valencia se dio después de que medios internacionales reportaron que el mexicano pidió a la directiva de su nuevo club el fichaje del mediocampista de Cruz Azul, quien se quedó muy cerca de llegar al Mónaco.

Aguirre deja puerta abierta para mexicanos en el Valencia

Javier Aguirre admitió que todos los días se reúne con Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, y reconoció que el directivo le hace énfasis en que antes de pensar en fichajes el equipo debe conseguir victorias.

“Lo primero, y eso me lo recuerda Braulio y yo también estoy de acuerdo, es que tenemos que sumar tres puntos. Eso nos dará más tiempo para hablar y quizá, en lugar de dos (fichajes) sean tres”, declaró el Vasco, dejando entrever que eventualmente Erik Lira, Edson Álvarez y un mexicano más se sumen a la plantilla de los Murciélagos.

Javier Aguirre fue fichado por el Valencia luego de que se hizo a un lado de la Selección Mexicana al finalizar la participación del Tricolor en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Javier Aguirre busca su primer triunfo con el Valencia

Javier Aguirre busca conseguir su primer triunfo como director técnico del Valencia este sábado 17 de octubre, cuando los Chés enfrenten al Athletic de Bilbao en la Jornada 9 de LaLiga.

Será el primer duelo de los Murciélagos como locales en Mestalla con el Vasco en el banquillo, pues el debut del mexicano con su nuevo equipo fue en la visita de los Valencianistas a la cancha del Racing de Santander, duelo que culminó 2-2.

El Valencia es penúltimo dela clasificación en LaLiga con una cosecha de cinco puntos, solamente arriba del Málaga, que suma cuatro unidades. Los tres peores equipos de la temporada descenderán al final de la misma, por lo que es importante que Javier Aguirre encamine a los Chés a conseguir triunfos.

EVG