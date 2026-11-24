Julián Quiñones celebra uno de sus dos goles con el Al-Qadsiah

Julián Quiñones sigue imparable con el Al-Qadsiah y el mexicano marcó un doblete en la Champions League Elite en 10 minutos. El primer gol del ariete azteca fue al 3′ de juego cuando sacó un riflazo desde tres cuartos de cancha e incrustó la esférica en uno de los ángulos de la portería de Hamad Abdullah Almeqbaali.

Al minuto 13 de tiempo corrido, Julián Quiñones volvió al ataque en un contragolpe y tras una asistencia de Tijjani Reijnders cruzó la esférica justo cuando el portero realizaba el recorrido para dejarlo sin oportunidad de atajar su disparo que terminó moviendo las redes rivales.

GOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES 🚀



El mexicano sacó un CAÑONAZO y marcó apenas a los 3 minutos de partido 💥



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Julián Quiñones y André Jardine se reencuentran en Asia

Julián Quiñones y André Jardine formaron parte de uno de los mejores equipos que ha tenido el América en sus últimos años. Con ellos en el club ganaron un bicampeonato y después el delantero hizo sus maletas para comenzar su etapa en Arabia Saudita.

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Después de un tricampeonato, André Jardine decidió no seguir en el América y puso rumbo a Dubai para dirigir al Shabab Al-Ahli. El técnico brasileño tiene al club en el cuarto puesto de la tabla general de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes Unidos.

Pero en esta ocasión les tocó enfrentarse en la Champions League Elite y el delantero mexicano fue el que se llevó los reflectores con su doblete en 10 minutos, que lo coloca como el mejor goleador azteca de la actualidad con 43 tantos en todo el año natural.

¡¡DOBLETE DE QUIÑONES!!

¡¡DOBLETE DE QUIÑONES!!



Dos disparos a portería y dos goles para Julián en Champions de Asia 🔥



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Julián Quiñones alcanza el récord de Hugo Sánchez como goleador

Julián Quiñones está teniendo un gran año con el Al-Qadsiah y la Selección Mexicana. El ariete de 29 años igualó el récord de goles que ostentaba Hugo Sánchez desde 1989 cuando marcó 43 tantos en el año natural.

Julián Quiñones, con su doblete en la Champions League Elite, igualó el número de goles con cuatro dianas en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana, convirtiéndose en uno de los máximos romperedes del Tricolor en Mundiales.

Al delantero mexicano le quedan seis partidos en el año para superar la marca de Hugo Sánchez y podría quedarse con el primer puesto durante varios años, ya que el exjugador del Real Madrid lo presumió durante casi cuatro décadas.

DCO