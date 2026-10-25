¿Por qué nominaron a Julián Quiñones al Balón de Oro 2026?

Julián Quiñones está entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026.

El delantero mexicano Julián Quiñones está entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, nominación que se ganó luego de su gran desempeño con el Al-Qadsiah en la Temporada 2025-2026 y con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

La Pantera terminó la campaña anterior como líder de goleo de la Saudi Pro League gracias a los 33 tantos que hizo con el Al-Qadsiah, cifra con la que superó al inglés Ivan Toney y al portugués Cristiano Ronaldo, quienes registraron 32 y 28 anotaciones con Al-Ahli y Al Nassr, de manera respectiva.

Julián Quiñones confirmó su gran presente futbolístico durante el verano, pues fue pieza clave en el ataque de México en el Mundial 2026, en el que fue el máximo goleador del Tricolor con cuatro dianas, desempeño que también influyó para que fuera nominado al Balón de Oro 2026.

Julián Quiñones, primer mexicano en una década nominado al Balón de Oro

Con su nominación, Julián Quiñones se convirtió en el primer jugador mexicano en ser nominado al Balón de Oro en 11 años.

Los últimos habían sido Andrés Guardado y Giovani dos Santos en la edición de 2015, en la que el ganador del premio otorgado por la prestigiosa revista France Football fue el argentino Lionel Messi, quien entonces militaba en el Barcelona.

Julián Quiñones también se unió a Memo Ochoa (2007), Rafa Márquez (2010) y Javier ‘Chicharito’ Hernández (2011), los otros futbolistas mexicanos que en su momento fueron nominados al Balón de Oro.

Quiñones iguala a máximos goleadores mexicanos en Mundiales

Con los cuatro tantos que hizo en el Mundial 2026, Julián Quiñones igualó a Luis Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández como los máximos goleadores de México en la historia del magno evento de la FIFA.

El delantero de 29 años emuló al ‘Matador’ Hernández, quien también hizo sus cuatro tantos en una misma justa (Francia 1998), pues el ‘Chicharito’ convirtió sus cuatro dianas en tres ediciones (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018).

Su peso en la ofensiva de la Selección Mexicana y del Al-Nassr, con goles en momentos claves en ambos casos, llevaron a Julián Quiñones a estar entre los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2026, cuya ceremonia se realiza este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

EVG