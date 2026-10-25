Rays vs Brewers: Dónde ver EN VIVO y GRATIS en México el Juego 3 de la Serie Mundial 2026

Rays es local ante Brewers en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026.

La Serie Mundial 2026 se muda a San Petersburgo Florida este lunes 26 de octubre, cuando los Tampa Bay Rays sean locales en el Juego 3 ante los Milwaukee Brewers, que llegan con ventaja de 2-0 al partido con sede en Tropicana Field.

Los Cerveceros vinieron de atrás en el segundo duelo del Clásico de Otoño para imponerse 5-4 y ponerse a dos victorias de conseguir su primer anillo de Serie Mundial en el beisbol de Grandes Ligas.

The Brewers have hit 5 left-on-left homers this Postseason!



All 5 have come in massive spots 😤 pic.twitter.com/QOPDsNBYai — MLB (@MLB) October 25, 2026

Los Rays necesitan el triunfo para no estar obligados a conseguir la hazaña de remontar una desventaja de 3-0, algo que hasta la fecha ningún equipo ha conseguido.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Juego 3 de la Serie Mundial?

El Juego 3 de la Serie Mundial 2026 entre Rays y Brewers se jugará este lunes 26 de octubre en Tropicana Field, estadio ubicado en San Petersburgo, Florida, Estados Unidos. El partido arrancará a las 14:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por las señales de Canal 5, ESPN, FOX y Disney+.

Fecha : Lunes 26 de octubre

Hora : 14:00 horas

Estadio : Tropicana Field

Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+ y FOX

Abridores para el Juego 3 de la Serie Mundial

El dominicano Freddy Peralta será el abridor de Rays para el Juego 3 de la Serie Mundial 2026 contra los Brewers.

Por su parte, Robert Gasser será el encargado de abrir por los campeones de la Liga Nacional en el primer cotejo de este Clásico de Otoño en Tropicana Field, luego de que los dos primeros se efectuaron en el American Family Field.

Freddy Peralta pasó sus primeras ocho temporadas en Grandes Ligas tratando de ayudar a los Milwaukee Brewers a conseguir el tan anhelado boleto a la Serie Mundial. Ahora es rival de los de Wisconsin, con los que estuvo de 2018 a 2025.

“Es un poco raro. He estado tratando de concentrarme en lo que tengo que concentrarme porque incluso cuando salí ayer a practicar, toda la gente, todos los aficionados aquí (me) estaban mostrando cariño, gritando mi nombre. Además, cuando fui al bullpen, me decían: ‘Todavía te queremos’. Es increíble”, comentó al respecto el lanzador de 30 años de edad.

Tanto Rays como Brewers buscan en esta Serie Mundial 2026 su primer anillo de Grandes Ligas, pues ninguno salió con los brazos en alto en sus anteriores apariciones en el Clásico de Otoño.

EVG