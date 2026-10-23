Serie Mundial 2026: ¿Cuántos Trofeos del Comisionado han ganado los Rays en su historia?

Los Tampa Bay Rays arrancan su participación en la Serie Mundial 2026 en busca de quedarse con el título de la Major League Baseball (MLB)( y llevar a sus vitrinas el Trofeo del Comisionado, algo que sería histórico para el conjunto de Florida.

Los Rays tienen dos participaciones previas en la Serie Mundial de la MLB, una en 2008 y otra en 2020, en las dos ocasiones cayeron derrotados a manos de los Philadelphia Phillies y Los Ángeles Dodgers, respectivamente, así que van por su primer título en su historia.

¿Quiénes son los dos mexicanos que buscan levantar el título con los Rays?

La Serie Mundial 2026 será muy llamativa para la afición mexicana, ya que cuatro peloteros aztecas tendrán actividad en la final de la MLB en busca del título. Tampa Bay tiene a dos jugadores nacidos en el país.

El primero es Jonathan Aranda, originario de Tijuana, Baja California, participa como primera base para los Rays, en la temporada regular fue importante para la ofensiva del equipo de Tampa Bay. En los playoffs contribuyó con 22 cuadrangulares y 92 carreras producidas.

Manuel Rodríguez es el otro mexicano que es parte del router de los Rays. “Manny” nació en Mérida, Yucatán, y después de recuperarse de la lesión que sufrió en el codo fue inscrito por la franquicia de Florida y está disponible para participar en la Serie Mundial.

¿Cuántos juegos de la Serie Mundial se disputarán en Tampa Bay?

Los Brewers terminaron con una mejor marca la temporada regular así que tendrán la dicha de recibir más partidos en la Serie Mundial en caso de que la final de la MLB se vaya a siete juegos.

Tampa Bay tendrá que aprovechar cuando la Serie Mundial se traslade a su estadio, que será para el tercero, cuarto y quinto partido ante los Brewers, que serán el 26, 27 y 28 de octubre.

DCO