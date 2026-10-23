Serie Mundial 2026: ¿Cuál es el equipo que tiene más anillos de la MLB en la historia?

La Serie Mundial arranca entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays en busca del nuevo campeón de la Major League Baseball (MLB), pero ambos equipos buscan levantar su primer Trofeo del Comisionado en su historia.
A lo largo de los años franquicias de renombre como Los Ángeles Dodgers, New York Yankees o los St. Louis Cardinals han sido los máximos ganadores de la liga al sumar varios cetros tras formar una novena poderosa con estrellas del béisbol.
¿Quién es el equipo con más títulos de la Serie Mundial en la historia?
Desde que se entrega el Trofeo del Comisionado al campeón de la MLB, los New York Yankees son el equipo que más veces ha levantado el título a lo largo de la historia con 27 conquistas dentro de las Grandes Ligas.
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Equipos con más títulos de Serie Mundial
- New York Yankees - 27 títulos
- St. Louis Cardinals - 11 títulos
- Los Angeles Dodgers - 9 títulos
- Oakland Athletics - 9 títulos
- Boston Red Sox - 9 títulos
Este año Los Ángeles Dodgers no pudieron llegar a la Serie Mundial en busca del tricampeonato en las Grandes Ligas, pero después de tres años tendremos a un campeón inédito que serán los Tampa Bay Rays o los Milwaukee Brewers.
¿Cuántos mexicanos han ganado la Serie Mundial?
Los peloteros mexicanos han demostrado que tienen la calidad necesaria para formar parte de las Grandes Ligas y a lo largo de la historia 15 deportistas aztecas han levantado el trofeo de la Major League Baseball.
- 1973 - Horacio Piña -Athletics
- 1979 - Enrique Romo - Pirates
- 1981 -Fernando Valenzuela - Dodgers
- 1984 -Aurelio López- Tigers
- 1985- Jorge Orta -Royals
- 2001- Erubiel Durazo - Diamondbacks
- 2002 -Benjamín Gil-Angels
- 2009-Ramiro Peña-Yankees
- 2009 -Alfredo Aceves -Yankees
- 2010 -Sergio Romo - Giants
- 2011 -Jaime García -Cardinals
- 2011-Fernando Salas-Cardinals
- 2012- Sergio Romo-Giants
- 2014 -Sergio Romo-Giants
- 2020 -Julio Urías- Dodgers
- 202- Víctor González-Dodgers
- 2022- José Urquidy - Astros
Este año cuatro mexicanos tienen la oportunidad de entrar en esta lista y sumar más peloteros del país a los campeones de la MLB. Jojo Romero y Joey Ortiz buscan el cetro con los Milwaukee Brewers y Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez lo hacen con los Tampa Bay Rays.
DCO