Brewers remonta a Rays y toma ventaja de 2-0 en la Serie Mundial 2026

Los Brewers se fueron 2-0 arriba sobre los Rays en la Serie Mundial 2026.

Los Milwaukee Brewers derrotaron 5-4 a los Tampa Bay Rays en el Juego 2 de la Serie Mundial 2026, en duelo celebrado en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, para ponerse 2-0 arriba sobre los campeones de la Liga Americana, ante los que caían 4-0 en el primer inning.

Las emociones llegaron muy pronto, luego de que las Mantarrayas se fueron 4-0 arriba apenas en la parte alta de la primera entrada.

Sencillos de Simpson y Caminero y un espectacular cuadrangular de dos carreras de Hicks pusieron adelante al campeón de la Liga Americana.

Bravía reacción de Brewers ante Rays

Pero los Brewers reaccionaron en ese primer inning con dos carreras, gracias a sencillos de Contreras y Garrett Mitchell.

El campeón de la Liga Nacional se puso a una carrera de emparejar el encuentro en el cuarto episodio, cuando Cooper Pratt anotó tras un error del primera base mexicano Jonathan Aranda.

Sal Frelick bateó un homerun al jardín central para que Milwaukee lograra el empate a cuatro anotaciones en la sexta entrada.

Y los Cerveceros le dieron la vuelta a la pizarra en la parte baja del séptimo inning, después de que Turang anotó tras un sencillo de Pratt.

¿Cuándo es el Juego 3 entre Rays y Brewers?

La Serie Mundial 2026 entre Rays y Brewers se muda a San Petersburgo, Florida, donde el próximo lunes 26 de octubre se realiza el Juego 3 del Clásico de Otoño.

El Tropicana Field recibe el tercer duelo por el título de Grandes Ligas, en el que las Mantarrayas serán locales contra los Cerveceros.

EVG