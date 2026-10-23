Milwaukee Brewers pegan primero en la Serie Mundial de la MLB ante Tampa Bay Rays

Después de nueve entradas en el American Family Field, los Brewers se llevaron la victoria para poner la Serie Mundial 1-0 a su favor contra los Rays. El equipo de Milwaukee demostró por qué terminó con 103 victorias en la temporada regular al dominar el compromiso desde que se gritó ‘play ball’.

El equipo comandado por Pat Murphy arrancó con dos carreras a su favor desde la parte baja del primer episodio. Primero apareció Christian Yelich para conseguir un triple por el jardín central, lo que ayudó a que Jackson Chourio marcara a favor de los Cerveceros.

Los Brewers, que están disputando su segunda Serie Mundial en su historia, volvieron a marcar en el partido gracias al batazo sencillo de William Contreras que produjo la carrera de Christian Yelich para cerrar la primera entrada del compromiso en Milwaukee.

El equipo de Tampa Bay no tardó en responder para ponerse a una carrera en el marcador. Liam Hicks bateó un rodado de out hacia el cuadro interior lo que ayudó a que México se hiciera presente en la Serie Mundial con la anotación de Jonathan Aranda que recorrió todo el diamante durante la cuarta entrada.

Jacob Misiorowski rompió el récord del lanzamiento más rápido en una Serie Mundial, con el primer pitcheo de este Clásico de Otoño: una recta a 103.5 millas por hora por parte del lanzallamas de los Cerveceros al bateador cubano Yandy Díaz. El lanzador de Blue Springs, Misuri, permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas con tres ponches.

Misiorowski alcanzó las 100 millas por hora con 96 de 182 lanzamientos en la serie divisional y la Serie de Campeonato de Liga. Entre esos pitcheos figura el más veloz, de 104,8 mph, que el dominicano Fernando Tatis Jr., de San Diego, dejó pasar como strike en el primer lanzamiento del juego inaugural de la serie divisional, el pasado 3 de octubre.

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El cubano Aroldis Chapman, de los Chicago Cubs, había establecido la marca para un lanzador en la Serie Mundial con 103,2 millas por hora en la novena entrada del segundo juego en 2016, un lanzamiento que terminó en un rodado a segunda por parte de Coco Crisp, de Cleveland.

Cuando parecía que el partido había terminado con un doble play en primera y segunda base, llegó el error de Cooper Pratt, quien al momento de recibir la pelota en su manopla despegó su spike de la almohadilla y Caminero logró llegar para estar a salvo. El partido se reanudó tras la revisión.

Con corredores en segunda y tercera más la presión de una afición que ya estaba celebrando la victoria, Trevor Megill logró ponchar a Jonny DeLuca con su pitcheo número 20 para terminar el compromiso y poner a los Cerveceros a tres victorias de ser campeones de la MLB.

El Juego 2 de la Serie Mundial se disputará en el American Family Field antes de que la final de la Major League Baseball se traslade a Tampa Bay para el tercero, cuarto y quinto juego del Clásico de Otoño.

DCO