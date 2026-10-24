Liga MX

Chivas vence al Monterrey tras un polémico y dramático final en el Gigante de Acero; resumen y gol

Un gol de Roberto Alvarado fue la jugada que marcó el rumbo del juego en el que Chivas derrotó 1-0 como visitante al Monterrey en la Jornada 14 de la Liga MX

Chivas se impuso como visitante al Monterrey.
Chivas se impuso como visitante al Monterrey. Foto: X @Chivas
Por:
Enrique Villanueva

Chivas ganó su segundo juego al hilo en la Liga MX, luego de que este sábado se impuso 1-0 al Monterrey en el Estadio BBVA, sede del juego correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026, un duelo que terminó con polémica tras un gol anulado a Diego Rossi en el tiempo de compensación.

El duelo que marcó el reencuentro de los rojiblancos con Matías Almeyda, quien dirigió al Rebaño entre 2015 y 2018, culminó con dramatismo luego del tanto que se le anuló al uruguayo por hacer contacto con la mano.

Roberto Alvarado dejó sin oportunidad a Esteban Andrada con un toque raso y cruzado de derecha para poner al frente al Guadalajara apenas al noveno minuto de acción, tras ser asistido por Santiago Sandoval.

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Tala Rangel le ataja penalti a Lucas Ocampos

Rayados tuvo la oportunidad de emparejar los cartones muy pronto y por medio de un penalti, pero el Tala Rangel adivinó la dirección del flojo cobro del argentino Lucas Ocampos para impedir la caída de su marco al minuto 19.

El árbitro había señalado la pena máxima a favor del Monterrey luego de una falta de Bryan González sobre Ricardo Chávez.

Rayados terminó con un jugador menos luego de que Orbelín Pineda fue expulsado al minuto 90 por una infracción sobre Kevin Castañeda.

Próximos juegos de Monterrey y Chivas en el Apertura 2026

Monterrey y Chivas volverán a las canchas el próximo sábado 31 de octubre, cuando afronten sus compromisos de la Jornada 15 de la Liga MX.

Rayados otra vez será local en el Estadio BBVA, esta vez ante los Xolos de Tijuana, mientras que el Rebaño se medirá ante el Atlante en la cancha del Estadio AKRON.

EVG

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