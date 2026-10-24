Neymar es expulsado por taparse la boca y le echa pleito al rival que lo acusó con el árbitro (VIDEO)

Neymar fue expulsado por taparse la boca durante una discusión con un rival.

El futbolista brasileño Neymar fue expulsado este sábado durante el partido del Brasileirao entre Santos y Bahia, esto luego de que se tapó la boca durante una discusión con un rival.

Corría el minuto 45 del juego con sede en el Estadio Urbano Caldeira cuando el árbitro le mostró la tarjeta roja a Ney, apenas momentos después de haber visto el gesto del veterano delantero en el VAR.

Insólito: Neymar se fue expulsado en el Brasileirão POR TAPARSE LA LEY VINICIUS.



Tras recibir la tarjeta, fue a buscar para pelear al jugador que lo acusó. pic.twitter.com/4pVLT21vcz — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 25, 2026

Neymar pierde la cabeza con jugador que lo acusó

Tras ser expulsado, Neymar reaccionó de mala manera y se dirigió hacia Néstor, el jugador del Bahia que lo acusó con el árbitro, para reclamarle porque lo había delatado.

Tantos compañeros suyos del Santos como elementos del equipo visitante tuvieron que contener al exseleccionado brasileño antes de que abandonara la cancha.

Reportes internacionales indican que la tensión entre Neymar y Néstor empezó al minuto 31 del partido, a raíz de que el delantero lanzó el balón hacia el mediocampista del Bahia, quien se tiró al césped.

Ney intentó levantar a su contrincante, lo que generó un tumulto y derivó también en que el atacante de 34 años recibiera el cartón de amonestación.

Al regresar del mediotiempo, el futbolista del Bahia habría dicho que Neymar falló como persona. Fue entonces cuando el exjugador del PSG se acercó nuevamente, se cubrió la boca al dirigirse a su rival y posteriormente vino su expulsión.

Neymar se pierde clásico entre Santos y Palmeiras

La expulsión le salió caro a Neymar, quien no estará disponible para el próximo juego del Santos, el clásico en contra del Palmeiras.

El partido entre el Peixe y el Verdao está programado para llevarse a cabo el próximo miércoles 28 de octubre en la cancha del Estadio Urbano Caldeira.

Neymar tampoco podrá estar disponible para el duelo ante el Bragantino, a efectuarse el 2 de noviembre, cotejo en el que el Santos jugará en calidad de visitante.

EVG