El VIDEO de Leo Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. bailando juntos que llevaba guardado más de 10 años

Leo Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. formaron parte de uno de los mejores tridentes en la historia del futbol y juntos ganaron varios títulos, como la última Champions League del Barcelona. La conquista de la Orejona generó un video inédito en el que las tres estrellas del balompié mundial salen bailando como nunca antes fueron vistos.

Las imágenes se dieron a conocer gracias a Neymar Jr., quien en la serie “Neymar: “The Perfect Chaos” enseñó en su celular el video donde aparece él junto a Leo Messi y Luis Suárez con adornos de fiesta encima y sacando sus mejores pasos. El que más sorprendió fue el astro argentino, que es un tanto reservado cuando está frente a la cámara, pero en esa ocasión disfrutó al máximo las celebraciones tras ganar la Champions League.

Neymar watching an old video in his camera roll of Lionel Messi dancing after a Champions League win:



“Look at Messi. He was dancing. Luis Suarez, Messi and I. Plastered.” 😭



What a trio 😂



📺 Neymar: The Perfect Chaos pic.twitter.com/FXduWgNN54 — Netflix Sports (@netflixsports) October 7, 2026

La MSN, uno de los mejores tridentes en la historia del futbol mundial

El Barcelona logró reunir a tres de los mejores jugadores del mundo en su mejor momento, Leo Messi, Neymar Jr. y Luis Suárez, creando la famosa MSN.

Los tres futbolistas parecía que se conectaban cuando entraban al campo de juego y juntos ganaron nueve títulos vistiendo la camiseta del Barcelona, que fueron:

1 Champions League

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa de Europa

2 Ligas de España

3 Copas del Rey

1 Supercopa de España

El tridente dio grandes momentos cuando formaron parte del conjunto culé y juntos sumaron un total de 364 goles y 173 asistencias, además de dejar huella en uno de los mejores equipos de Europa.

Lionel Messi EMOCIONADO mientras saludaba a los hinchas rumbo a su despedida.



Qué video, por favor. 🥺🇦🇷 pic.twitter.com/nmjCnSpEdm — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2026

Messi, Suárez y Neymar Jr. están en sus últimos años de carrera

Con la despedida de Leo Messi de la Selección de Argentina y la poca participación que tienen Luis Suárez y Neymar Jr. con la selección de su país, confirman que la historia de estas tres estrellas está en sus últimos años.

Aunque ninguno de los tres ha anunciado su retiro formal del futbol profesional, queda poco tiempo para que Leo Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. le pongan punto final a su extraordinaria historia en el balompié, pero será decisión de ellos informar cuando llegue este momento.

De momento, los tres siguen derrochando su magia en su respectivo equipo y demostrando que su trayectoria quedará grabada en la historia de este deporte.

DCO