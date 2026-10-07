Lionel Messi y el profundo mensaje tras despedirse de Argentina que te volverá a hacer llorar al leerlo

Leo Messi puso fin a una etapa de más de dos décadas en la Selección de Argentina y un día después de su último partido publicó un profundo mensaje para cerrar su historia con la Albiceleste, afirmando que extrañará vestir la celeste y blanca.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di. Y me quedaron muchas cosas por decir”, escribió Lionel Andrés Messi.

Igual dejó en claro que le “es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba. También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos”.

El astro argentino no olvidó a uno de sus referentes en su carrera, Diego Armando Maradona, quien con palabras de Messi puso “a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

El rosarino agradeció “a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

Leo Messi deja un legado de 6 títulos en las vitrinas de Argentina

Leo Messi se retira de la Selección de Argentina, pero su legado en la Albiceleste quedará para siempre. El delantero del Inter Miami logró darle seis títulos a su país desde su debut en 2005.

Una Copa del Mundo, dos Copas América, una Finalissima, una medalla de oro de Juegos Olímpicos y Mundial Sub-20 son los cetros que el rosarino levantó vistiendo la celeste y blanca, además de la marca que dejó en toda una generación.

Aunque aún no se retira del futbol profesional, el dorsal ‘10′ de la Albiceleste dejará de pertenecer al apellido Messi e iniciará una nueva era dentro del conjunto sudamericano.

DCO