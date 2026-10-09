Checo Pérez sufre choque en la qualy de la Sprint Race del GP de Singapur ¿se perderá la carrera?

Checo Pérez tuvo un duro inicio en el Gran Premio de Singapur. El piloto mexicano vivió momentos de tensión durante la primera ronda de la clasificación para la Sprint Race, ya que tuvo un choque contra el muro de contención en la curva 5 del circuito.

El incidente del jalisciense provocó algunos daños en el alerón delantero de su monoplaza, quedando fuera en la primera ronda, así que tendrá que largar desde la posición 20 en la primera carrera del fin de semana. A pesar de que los ingenieros intentaron reparar los daños durante la bandera roja, el intento quedó en vano porque Checo Pérez no logró marcar un buen tiempo para pasar a la siguiente ronda.

Perez has bumped the barriers at Turn 5 💥



Checo's reversed out and got going again but with damage to his front wing#F1Sprint #SingaporeGP pic.twitter.com/e6mqe2DOmz — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

¿Por qué Checo Pérez terminó impactando contra el muro en Singapur?

Checo Pérez volvió a los pits para retirar el monoplaza tras su terrible choque y el mexicano dio sus observaciones ante los medios de comunicación, afirmando que el trazado y su exigencia tuvieron parte de culpa de su abandono.

“Estaba en medio de la curva 4. Obviamente, cada vuelta cuenta mucho en una clasificación sprint, en un circuito callejero, y sí, presioné bastante. En medio de la curva, el auto tocó fondo de forma muy agresiva y no pude controlarlo”, platicó Checo Pérez.

El volante de Cadillac intentó evitar la curva “pero terminé contra el muro, dañando mi alerón delantero. Tuve que regresar a los pits para repararlo. Y sí, no fue una clasificación ideal, no fue para nada ideal”. El mexicano podrá seguir su participación después de que su equipo repare los daños.

Checo Pérez buscará sus primeros puntos desde el fondo de la parrilla

El arranque de la participación de Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur no fue la esperada por el mexicano, pero él mismo ha demostrado a lo largo de la temporada que la paciencia es lo que ha mantenido tras no tener los resultados esperados y seguir sin sumar unidades en la temporada.

“Bueno, creo que es una situación difícil. No estamos tan lejos de donde deberíamos estar, creo que al final logramos conseguir una buena vuelta después de eso, y sí, para mañana creo que se trata principalmente de entender y tratar de conseguir un mejor auto para la carrera”, puntualizó el mexicano.

Checo Pérez y Valtteri Bottas largarán desde el fondo de la parrilla en busca de sumar sus primeros puntos para Cadillac, aunque será complicado para los dos volantes al ser una carrera más corta y con pocos lugares que entregan unidades.

DCO