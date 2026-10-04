Kylian Mbappé contradice advertencias de José Mourinho; ¿le puede costar su lugar en el Real Madrid?

Kylian Mbappé encendió una polémica con José Mourinho luego de que publicó un video montando en bicicleta, días después de que el entrenador del Real Madrid afirmó que era peligroso que los futbolistas hicieron eso mientras se recuperaban de una lesión.

La publicación del también delantero de Francia se hizo viral y en redes sociales revivieron las recientes declaraciones del director técnico portugués. “No puedes ir a esquiar a la montaña, no puedes montar en bicicleta. Te caes de la bici y te puedes perder tres partidos, o incluso peor, te puedes partir una pierna”, declaró el timonel del equipo merengue.

🐢🚴‍♂️ MBAPPÉ continúa su recuperación... ¡EN BICICLETA!



😅 El francés ha compartido el vídeo en sus redes sociales. pic.twitter.com/vwWZ01cEwF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2026

A Mbappé no le importan las advertencias de Mourinho

José Mourinho aseguró que una caída de la bicicleta puede alejar a Kylian Mbappé o cualquier futbolista de su mejor nivel, e incluso hizo énfasis en que el compromiso con el Real Madrid debe ser todo el tiempo.

“Puede que sólo te des un golpe, pero eso puede empeorar y alejarte de tu mejor nivel. El jugador del Real Madrid lo es 24 horas”, comentó el luso, quien a partir de la Temporada 2026-2027 vive una segunda etapa como director técnico del club de la capital española.

Sin embargo, Kylian Mbappé no tomó en cuenta las recomendaciones de José Mourinho y tomó la bicicleta a pesar de que sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

❌ El pasado 22 de septiembre Mourinho afirmaba que los futbolistas no debían ir en bici por posibles caídas.



🚴‍♂️ Hoy, Mbappé ha compartido esta imagen mientras se recupera de la lesión. pic.twitter.com/hBdIcGyycw — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) October 4, 2026

La lesión ocurrió en el triunfo de 1-0 de Francia sobre Turquía en la UEFA Nations League, partido que marcó el debut de Zinedine Zidane como director técnico de Les Bleus, que se impusieron precisamente con anotación del atacante del Real Madrid.

¿Cuándo podrá volver a jugar Kylian Mbappé?

La baja estimada de Kylian Mbappé tras la lesión que sufrió con Francia es de 10 a 12 días, por lo que el delantero podrá volver a las canchas después de la Fecha FIFA.

Donatello podría volver a jugar el próximo sábado 10 de octubre, cuando el Real Madrid enfrente como local al Villarreal en la Jornada 8 de LaLiga.

Kylian Mbappé registra ocho goles en la misma cantidad de partidos con los merengues en la Campaña 2026-2027, su tercera temporada con los españoles.

EVG