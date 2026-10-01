Se filtra video de Kylian Mbappé de fiesta con su novia Ester Expósito y desata rumores sobre su lesión

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se encuentra envuelto en una nueva polémica, pues recientemente fue captado de fiesta en un club de Francia con su pareja, la actriz española Ester Expósito, lo que generó rumores sobre su estado de salud, pues se encuentra en rehabilitación de una lesión.

Mbappé se está recuperando de una hiperextensión de la rodilla izquierda, lesión que se le diagnosticó luego de una serie de estudios médicos y que se determinó que necesitaba de 10-12 días de descanso fuera de las canchas, para no tener que ser operado.

Kylian Mbappé de fiesta con Ester Expósito, no entiendo nada.



¿Y la recuperación? 🫠 pic.twitter.com/1010KOI8AC — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 1, 2026

Sin embargo, las imágenes de Mbappé saliendo con Ester Expósito del exclusivo club “Boum Boum” abrieron una conversación en redes sociales en donde se discute sobre si el delantero está lesionado o no, así como de su compromiso con la Selección de Francia y con el Real Madrid.

Mbappé desata críticas en redes sociales

El delantero se lesionó en el triunfo del cuadro galo ante Turquía en la Fecha FIFA. La Federación Francesa informó de la baja de su capitán por el resto de la ventana internacional y se cuestiona por qué Mbappé no regresó a España para tener su proceso de rehabilitación con el Real Madrid.

Los jugadores merengues que están lesionado se encuentran entrenando en Valdebebas, pero medios informan que el cuerpo técnico y el área médica del Madrid coincidieron en que Mbappé pudiera estar unos días en París. Sin embargo, al verlo salir del club hubo descontento por los aficionados.

De cara al reinicio de la campaña en el futbol europeo, el Real Madrid tendrá que lidiar con la recuperación de Kylian Mbappé, quien al parecer se perderá partidos tanto de LaLiga como de la Champions League. El cuerpo técnico deberá trabajar en tener al ariete en las mejores condiciones posibles.

Kylian Mbappé y Ester saliendo rápido de la fiesta cogidos de la mano.



Se le ve muy feliz y disfrutando a KYKY🤭 pic.twitter.com/kiVOxYpr3z — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 1, 2026

¿Qué le pasó a Kylian Mbappé?

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé sufrió una lesión relacionada con una hiperextensión de la rodilla izquierda durante la victoria de Francia ante Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA.

Mbappé salió cojeando poco después de anotar el 67.º gol con su selección, ampliando su récord, en el triunfo 1-0. El técnico de Francia, Zinedine Zidane, manifestó que el pronóstico “no era bueno” y el Madrid confirmó el resultado de las pruebas.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda”, señaló el gigante español. No se dio un plazo para su recuperación prevista y el Madrid no indicó qué tratamiento recibirá.

Francia recibe a Italia el 2 de octubre y a Bélgica tres días después, con ambos partidos en el Stade de France.

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