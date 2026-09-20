José Mourinho no se guarda nada y muestra la verdadera razón de la derrota del Real Madrid en el derbi (VIDEO)

José Mourinho salió muy molesto tras el derbi de Madrid en el que su equipo cayó en el marcador, pero lo que generó esto en el técnico portugués fueron las faltas de dos jugadores del Atlético de Madrid, que para él, tenían que ser de tarjeta roja.

“Podríamos ahorrarnos la conferencia porque la historia del partido está aquí (en la hoja que llevo con él). Son dos tarjetas rojas claras”, comentó José Mourinho en conferencia de prensa. Por su parte el Real Madrid si sufrió la expulsión de Dean Huijsen que derivó al penalti del conjunto colchonero.

Jose Mourinho began his press conference with pictures of two fouls committed by Atleti players that he says should have been red cards. pic.twitter.com/JfP6tn1SEC — ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2026

El Real Madrid se queja del arbitraje en sus redes sociales

El Real Madrid subió una nota a su portal web en el que dan la crónica del partido, pero fue titulada “Un pésimo arbitraje decide el derbi” y en la descripción escribieron:

“El Madrid pierde un partido marcado por las decisiones de Ortiz Arias, que en la primera parte perdonó las expulsiones de Romero y Kang-In Lee”, se puede leer en la nota que publicó el Real Madrid.

Cabe recalcar que el Cuti Romero vio la tarjeta roja en el primer tiempo por una falta sobre Jude Bellingham, pero el VAR llamó al árbitro central a revisar la acción y cambió la expulsión por un cartón preventivo.

Un pésimo arbitraje decide el derbi.https://t.co/KeLAm0Ao9B — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026

Real Madrid sufre su segunda derrota de la temporada

Cuando parecía que los refuerzos y un técnico con experiencia podrían devolver al Real Madrid a ganar títulos, el inicio de la campaña no ha sido el esperado por parte de los merengues al sumar dos derrotas en la campaña y caer hasta el cuarto puesto de la general.

El equipo de José Mourinho tiene cinco victorias y dos derrotas en siete partidos, lo que suma 15 puntos para los blancos, a seis unidades del primer lugar que es el Barcelona de Hansi Flick, el único equipo que ha ganados todos sus partidos en la temporada.

El próximo compromiso del Real Madrid será hasta el 10 de octubre cuando reciban al Villarreal en el Santiago Bernabéu tras el parón por fecha FIFA.

DCO