Renata Zarazúa se enfrentará contra Aryna Sabalenka, la segunda mejor tenista del mundo, en el China Open

La tenista mexicana Renata Zarazúa tendrá uno de los juegos más importantes de su trayectoria, pues se enfrentará contra Aryna Sabalenka, exnúmero uno del mundo y la actual segunda mejor tenista del mundo, en la segunda ronda del China Open.

Renata Zarazúa se instaló en la segunda ronda del Masters 1000 de Beijing tras vencer por parciales de 7-6 y 6-3 a la húngara Anna Bondár en el arranque del cuadro principal. El destino emparejó a la capitalina con la bielorrusa Sabalenka, quien llega como subcampeona del US Open y segunda en el ranking de la WTA detrás de Elena Rybakina.

Aunque la mexicana ha tenido duelos importantes en torneos de Grand Slam, enfrentar a Aryna Sabalenka es una gran prueba, pues se enfrentará a una tenista de élite, que cuenta con nueve finales Major en su trayectoria.

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Renata Zarazúa viene de atrás en primera ronda

La mexicana Renata Zarazúa tuvo que trabajar mucho en su juego ante Anna Bondár en la primera ronda del China Open, pues en el primer set se encontraba abajo en el marcador por 5-3. La tricolor evito tres puntos de set u logró imponerse 7-6 en la primera manga.

Para el segundo set Bondár volvió a tener la ventaja y tuvo a Zarazúa 3-1 abajo. Parecía que la europea iba a emparejar el cotejo, pero la mexicana reaccionó y de nuevo tuvo una remontada para vencer en dos horas y 14 minutos a su rival.

¿Quién es Aryna Sabalenka?

Aryna Sabalenka lleva años siendo de las mejores tenistas del mundo. Hasta hace unas semanas era la número 1 del ranking de la WTA, pero perdió este puesto en el Abierto de Estados Unidos y no solo eso, pues cayó en la final ante la nueva mejor raqueta femenil, la rusa Elena Rybakina.

Sabalenka, de 28 años de edad, tiene cuatro Grand Slams en su palmarés; ganó el Abierto de Australia (2023 y 2024) y el Abierto de Estados Unido (2024 y 2025).

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