El VIDEO de Aryna Sabalenka insultando a la cámara tras perder la final del US Open (VIDEO)

Aryna Sabalenka perdió la final del US Open ante Elena Rybakina en tres sets, pero uno de los momentos que se llevó los reflectores fue durante la premiación cuando la tenista bielorrusa se dio cuenta que estaba siendo grabada y le dijo “fuc... off” mientras le hacía la seña de que no le apuntaran.

La afición al deporte blanco no tardó en criticar a la subcampeona del Abierto de Estados Unidos por esta acción, la cual para ellos demostró que Aryna Sabalenka no sabe perder a pesar de ser una de las mejores del mundo. Elena Rybakina se convertirá en la nueva número uno del mundo.

Aryna Sabalenka de bicampeona a subcampeona del US Open en un año

Aryna Sabalenka llegó a Flushing Meadows como la actual monarca del US Open, pero tras las dos semanas de actividad en el torneo la tenista de Bielorrusia dejó ir la oportunidad de convertirse en tricampeona del certamen, para ser la primera raqueta en conseguirlo desde 2014.

Elena Rybakina seguirá siendo un dolor de cabeza para Sabalenka en los Grand Slams, ya que esta temporada la tenista kazaja le quitó dos títulos de Major a la bielorrusa en 2026, el US Open y el Australian Open, los dos certámenes que se llevan a cabo en cancha dura.

Aryna Sabalenka lleva más subcampeonatos de Grand Slam que títulos, ya que con esta derrota en Nueva York llegó a cinco descalabros en finales de torneos Major, dos en el US Open, dos en el Australian Open y una en Roland Garros.