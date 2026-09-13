Alexander Zverev es campeón del US Open tras vencer a Ben Shelton para alzar su segundo título de Grand Slam

Alexander Zverev está viviendo un excelente año como tenista profesional y este domingo en la cancha del Arthur Ashe Stadium el alemán venció a Ben Shelton en cuatro sets por parciales de 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2 para coronarse por primera vez en el US Open.

El nuevo campeón del Abierto de Estados Unidos arrancó el compromiso con el pie derecho al conseguir su primer quiebre de servicio en el primer juego del compromiso al ponerse 40-30 y tras un cambio de golpes iniciar ganando en la gran final.

Alexander Zverev is your 2026 US Open champion! 🏆 pic.twitter.com/7OuXVKUas9 — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Con dos breaks en el primer set y un tie break en el segundo episodio, Sascha puso el tablero 2-0 a su favor y con un Ben Shelton que hacía que los puntos fueran más largos en la pista, aunque cometiendo más errores al momento de responder los golpes de Zverev.

La raqueta de 29 años había estado bajo la sombra de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en los últimos años, pero las lesiones de ambos tenistas dejaron que el alemán desplegara su mejor tenis en cada Grand Slam para sumar dos títulos de un Major este año, Roland Garros y US Open.

Ben Shelton alargó las celebraciones de Alexander Zverev en Nueva York al llevarse el tercer set por siete juegos a cinco en 59 minutos con un quiebre de saque en el último juego, aunque en el cuarto episodio el alemán fue dominante con la raqueta en la mano para volverse el nuevo campeón.

HE DIDN'T REALIZE HE'D WON 🏆



Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 to win his first US Open title! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Alexander Zverev se puso 40-15 en el último game, realizó su saque y Ben Shelton no pudo responder de buena forma al golpeó del alemán, mandando la pelota fuera de la pista con lo que Sascha se coronó por primera vez en Flushing Meadows, aunque lo mejor fue su reacción, porque el nuevo campeón no se había dado cuenta que su conquista estaba completa y cuando vio la pantalla y a la afición de pie levantó los brazos para celebrar.

El nuevo mandamás del US Open se lleva 5 millones 500 mil dólares de premio, además de 2 mil puntos en el ranking de la ATP, así que Alexander Zverev se coloca como contendiente para quedarse con el primer lugar como el mejor del mundo en lo que resta de la campaña.

La raqueta alemana sigue con la tendencia de los campeones europeos en el US Open, ya que desde el 2010 el Abierto de Estados Unidos siempre lo ha ganado un atleta del viejo continente. Mientras que en 2003 fue la última vez que un estadounidense ganó el último Grand Slam del año, fue Andy Roddick tras vencer a Juan Carlos Ferrero en tres sets.

DCO