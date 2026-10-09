La Rebel lanza preocupante mensaje previo al Pumas vs Cruz Azul; ¿Está en riesgo el juego en CU?

La Rebel, la principal barra de Pumas, lanzó un preocupante mensaje de cara al partido de la Jornada 11 de la Liga MX contra Cruz Azul, duelo programado para celebrarse este domingo 11 de octubre en Ciudad Universitaria.

“Lo que les espera a los chemos será legendario, es mejor que se vengan disfrazados o el Atlas vs. Querétaro se quedará corto… primera llamada", se lee en el amenazante mensaje que circula en redes sociales.

La Rebel lanzó un amenazante mensaje de cara al Pumas vs Cruz Azul. ı Foto: Tomada de Facebook

Esta publicación circula los días previos a la reedición de la final entre Pumas y Cruz Azul, luego de que ambos clubes disputaron el título de la Liga MX en el Clausura 2026, torneo en el que La Máquina se coronó en Ciudad Universitaria a costa del equipo felino.

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¿Está en peligro el juego entre Pumas y Cruz Azul?

Hasta el momento, ni Pumas ni la Liga MX se han pronunciado después de la polémica y alarmante publicación de La Rebel.

El mensaje de la principal barra de Pumas en la previa del partido ante Cruz Azul encendió las alarmas porque trajo a colación la brutal batalla campal que hubo entre las barras de Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora el 5 de marzo de 2022.

Aquella violenta confrontación entre pseudoaficionados de ambos equipos fue uno de los hechos más lamentables en la historia del futbol mexicano, por lo que la publicación en la víspera del Pumas vs Cruz Azul ha generado cierta preocupación.

El cotejo entre Universidad Nacional y La Máquina está programado para efectuarse en Ciudad Universitaria este domingo 11 de octubre, a partir de las 19:15 horas del Centro de México.

¿Desde cuándo existe La Rebel?

La Rebel, barra principal de Pumas, tiene casi tres décadas de existencia, pues fue fundada el 18 de enero de 1998.

El primer partido en el que esta porra apoyó al equipo auriazul fue en una victoria de 3-1 sobre Celaya en el Estadio Olímpico Universitario.

La Rebel surgió cuando integrantes de La Plus, la antigua porra tradicional de Pumas, se organizó de manera independiente para alentar de pie al equipo durante los juegos con cánticos al estilo sudamericano.

El mensaje de La Rebel previo al Pumas vs Cruz Azul prendió las alarmas luego de que en los últimos torneos los duelos entre estos equipos han estado llenos de tensión, la cual explotó en la final del Clausura 2026, que se definió precisamente en Ciudad Universitaria en favor de los cementeros.

EVG