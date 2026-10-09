CMLL prepara grandes funciones en la Arena Coliseo y Arena México este fin de semana

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara un fin de semana de grandes enfrentamientos con funciones en la Arena Coliseo y la Arena México, donde figuras como Templario, Blue Panther, Máscara Dorada y Neón subirán al cuadrilátero para protagonizar dos carteleras llenas de acción.
Las funciones se realizarán el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, en el marco de Octubre, Mes de las Amazonas, con encuentros femeniles en ambas legendarias arenas.
¿Qué luchas habrá este sábado 10 de octubre en la Arena Coliseo?
La función comenzará a las 7:30 p. m. en el Embudo de Perú 77, donde Templario, Blue Panther y Star Jr. se medirán ante Ángel de Oro, Yutani y Niebla Roja en el combate estelar.
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La cartelera también tendrá una semifinal de Amazonas con Lluvia, La Jarochita e India Sioux frente a Skadi, Kira y Garra Negra, como parte de las actividades dedicadas a la división femenil durante octubre.
Cartelera completa de este fin de semana
- Lucha estelar: Templario, Blue Panther y Star Jr. vs Ángel de Oro, Yutani y Niebla Roja
- Semifinal de Amazonas: Lluvia, La Jarochita e India Sioux vs Skadi, Kira y Garra Negra
- Match Relámpago: Valiente Jr. vs Calavera Jr. I
- Tercera lucha de Amazonas: Tabata y Johnnie Robbie vs Candela y Metálica
- Segunda lucha: Rey Cometa, Fuego y Espíritu Negro vs Troglodita, Shoma Kato y Disturbio
- Primera lucha — Relevos a una caída: Infinito y Camaleón Jr. vs Carnífice y Troyano
¿Qué luchas habrá este domingo 11 de octubre en la Arena México?
El Domingo Familiar llegará a la Catedral de la Lucha Libre a partir de las 5:00 p. m., con una cartelera encabezada por el enfrentamiento entre Máscara Dorada y Neón contra Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario.
Uno de los duelos destacados será el enfrentamiento entre las campeonas mundiales de parejas, Lluvia y La Jarochita, y las campeonas nacionales de parejas, Olympia y Hera. Además, la semifinal contará con un Match Relámpago de Amazonas entre Tessa Blanchard y Persephone.
Cartelera completa en la Arena México
- Lucha estelar — Relevos: Máscara Dorada y Neón vs Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario
- Semifinal — Match Relámpago de Amazonas: Tessa Blanchard vs Persephone
- Evento especial — Campeonas mundiales de parejas vs campeonas nacionales de parejas: Lluvia y La Jarochita vs Olympia y Hera
- Tercera lucha — Match Relámpago: Star Jr. vs Niebla Roja
- Segunda lucha — Técnicos vs. técnicos: Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario vs Max Star, Futuro y Capitán Suicida
- Primera lucha — A una caída: Péndulo y Alexius vs Infarto y Cerebro Negro Jr
¿Dónde comprar boletos para las funciones del CMLL?
Los boletos para ambas funciones estarán disponibles en las taquillas de la Arena Coliseo y la Arena México, así como en línea a través del Sistema Ticketmaster.
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