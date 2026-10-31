Checo Pérez está seguro de terminar su Gran Premio 300 en F1

Checo Pérez está confiado en tener una buena carrera en el Gran Premio de México de la F1 2026.

El segundo día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez no fue lo que Checo Pérez hubiera querido, pero pese a eso está ilusionado de poder terminar su Gran Premio 300 en la Fórmula 1 y darle alguna alegría a la afición que no para de alentarlo en todo momento.

Checo no tuvo actividad en la práctica 3 por problemas en el motor y el viernes no logró tener un buen día por una enfermedad, pero para el domingo quiere competir e intentar hacer una gran carrera.

🏁 ¡Checo Pérez no tiene miedo a no terminar su Gran Premio 300!



🏎️💨 El mexicano aseguró que el equipo ya cambió el metíru y que, después del virus que lo enfermó el fin de semana, se siente muy bien y listo para competir



💬 "Tenemos una afición de primer mundo. Es la mejor… pic.twitter.com/GM90809jGa — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 31, 2026

“Ya cambiamos el motor y debemos de estar bien y ya veremos qué podemos hacer para mañana, pero la verdad es que tengo confianza y sé que vamos a terminar. Para mí lo más importante es empezar a pelear y sé que con una buena arrancada y una buena vuelta eso será bastante”, dijo después de la qualy.

Checo Pérez habla del virus que lo dejó fuera de las Prácticas 3

Checo Pérez reconoció que “ha sido complicado. Tuve un virus que nos costó hacer bien las prácticas y nos perdimos la práctica 3, eso nos costó muchísimo, ya que la pista cambió en mi referencia de ayer a hoy. Es una pena por que era un día en el que podíamos hacer la diferencia, pero bueno en general estoy contento con mis vueltas y logramos sacarle el máximo provecho al auto”.

Al ser cuestionado de nueva cuenta por la afición mexicana, el tapatío llenó de elogios a los seguidores que se hacen presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez y les agradece por siempre estar con él pese a las circunstancias.

“Es un orgullo contar con la mejor afición del mundo. Es la más educada y una de las más plenas del mundo y de los he dicho muchas veces una de las principales cosas por las que volví es precisamente por la afición mexicana”, destacó.

Celebrating 300 Grand Prix right at home, together 🖤 pic.twitter.com/MimhADnYUY — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 1, 2026

Checo Pérez, listo para rendir al máximo en la carrera en México

Por último, reconoció que está listo para competir en el Gran Premio de la Ciudad de México de F1 y que su autor ya quedó con el motor nuevo para no tener problemas.

“No tuve problemas en la qualy, me sentí muy bien y para la carrera lo principal es meternos en la lucha con otros pilotos, eso para mí sería bueno y motivante. No dejo de sorprenderme, para mí sigue siendo el mejor Gran Premio del mundo, la mejor afición y el mejor ambiente”, concluyó.

EVG