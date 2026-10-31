Así se vivió el Día 2 del Gran Premio de la Ciudad de México de la F1 2026 (FOTOS)

El top 3 de la clasificación para el Gran Premio de México de la F1 2026 lo conformaron Lewis Hamilton, George Russell y Charles Leclerc.

Se llevó a cabo el segundo día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 (F1) 2026, en el que se realizaron las Prácticas 3 y la clasificación para la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La afición que se dio cita al circuito ubicado en el complejo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca gozó de principio a fin las actividades y el apoyo para el tapatío Sergio Checo Pérez fue palpable durante el transcurso de la mañana y la tarde.

Las Prácticas 3 y la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México de F1 se realizaron en el segundo día de actividades. ı Foto: David Patricio

Las Prácticas 3 y la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México de F1 se realizaron en el segundo día de actividades. ı Foto: David Patricio

Las Prácticas 3 y la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México de F1 se realizaron en el segundo día de actividades. ı Foto: David Patricio

El público gozó al por mayor las actividades en el día 2 de la decimoprimera edición del Gran Premio de la Ciudad de México desde que la Fórmula 1 regresó al país.

Lewis Hamilton gana la pole position en México

El británico Lewis Hamilton se recuperó de las desastrosas prácticas del viernes para conseguir el la pole position para el Gran Premio de la Ciudad de México, en el que el italiano Kimi Antonelli podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

El volante de Ferrari superó por poco al piloto de Mercedes, George Russell, y a su coequipero en la escudería italiana, Charles Leclerc. Esto marca la primera pole position del equipo italiano desde Hungría en 2025.

Las Prácticas 3 y la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México de F1 se realizaron en el segundo día de actividades. ı Foto: David Patricio

Las Prácticas 3 y la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México de F1 se realizaron en el segundo día de actividades. ı Foto: David Patricio

Las Prácticas 3 y la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México de F1 se realizaron en el segundo día de actividades. ı Foto: David Patricio

Las Prácticas 3 y la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México de F1 se realizaron en el segundo día de actividades. ı Foto: David Patricio

Lewis Hamilton, quien se ha coronado campeón mundial dos veces en México, buscará convertirse en el primer piloto de Ferrari en ganar una carrera desde la pole position conseguida por el español Carlos Sainz en 2024.

“Me siento genial, bien, me faltan las palabras. Hicimos un trabajo bastante bueno con la puesta a punto durante el fin de semana”, expresó Hamilton. ”Se siente especial para mí en México, mi primera pole con Ferrari aquí”, agregó el piloto británico.

EVG