¿Dónde ver a Checo Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México de F1 EN VIVO y GRATIS?

El piloto tapatío Sergio Checo Pérez se prepara para una nueva edición del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, en donde espera sumar sus primeros puntos con Cadillac, aunque las cosas no serán nada sencillas pues sale desde la última fila de la parrilla.

Checo Pérez terminó en la posición 21 de 22 de la clasificación de la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un regreso amargo para el orgullo de Guadalajara. El ahora volante de Cadillac vuelve a México después de dos años y será un milagro si logra sumar puntos, que serían sus primeros con el equipo estadounidense.

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¿Dónde ver el GP de México con Checo Pérez?

La carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1 se realiza este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá seguir en vivo por la señal de Canal 5 en televisión abierta. También se puede ver por Sky Sports y por F1TV.

Día: 1 de noviembre

Hora: 14:00 horas

Transmisión: Canal 5, Sky Sports y F1TV

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Checo hará historia en la F1 en México

Sergio Pérez formará parte de un exclusivo club dentro de la Fórmula 1 cuando corra el Gran Premio de México, pues estará disputando su carrera 300 en el campeonato mundial más importante del automovilismo, algo que sólo seis pilotos han logrado.

Checo llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México con 299 Grandes Premios, que lo empatan con Sebastian Vettel. Pero en el exclusivo club de los 300 GP solo están Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton.

La historia de Checo Pérez en la F1 empezó en 2011, cuando debutó con 21 años en la máxima categoría del deporte motor. La lista de equipos incluye a Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y Cadillac. Es el mexicano más exitoso en la Fórmula 1. Es el piloto nacional con más Grandes Premios disputados, el que tiene más victorias (seis), 39 podios y tres pole positions.

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