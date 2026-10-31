Checo Pérez termina la qualy en la posición 21 para arrancar el Gran Premio de México

La calificación en el Gran Premio de México de F1 para Checo Pérez no fue la esperada, pero logró darle una alegría más a su gente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El volante mexicano finalizó en el sitio 21 y con eso mañana saldrá en búsqueda de un milagro, como bien lo mencionó en días previos, para ganar los primeros puntos para Cadillac y para él en la temporada de Fórmula 1.

ELIMINATED IN Q1 ❌



17. Albon

18. Alonso

19. Hirakawa

20. Stroll

21. Perez

22. Bottas#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/FQ8XUCynGW — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

En la práctica 3, el mexicano ni siquiera salió a tener un registro y fue la duda de todos en el autódromo, ya que la gente se cuestionaba si seguía enfermo del estómago y, por lo mismo, no podía correrá. Las dudas se aclararon cuando el tapatío salió del paddock rumbo a su taller para disputar la qualy.

Durante las primeras vueltas de la clasificación, Checo Pérez lucías confiado arriba de su Cadillac y con ganas de buscar meterse de poco en poco a los primeros lugares, pues pasó de la última fila hasta la décima posición.

Pérez llegó a registrar tiempos de 1.50 o 1.71, pero el monoplaza siguen sin estar al ritmo que el mexicano quisiera y ya lo dijo en diversas ocasiones “espero que acabe el 2026, para hacerles las modificaciones al auto”.

aar