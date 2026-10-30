¿Dónde y cuándo nació Checo Pérez, el mejor piloto mexicano de la historia?

Checo Pérez saluda a la afición durante el Show Run de Cadillac en Reforma, el 28 de octubre.

Sergio Checo Pérez, considerado el mejor piloto mexicano de la historia por sus resultados en la Fórmula 1 (F1), nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco. Debutó en la categoría madre del deporte motor en 2011 y desde este 2026 forma parte de la escudería Cadillac.

El hijo de Antonio Pérez Garibay comenzó su andar en el automovilismo en el karting de 1996, a la edad de seis años. Un año después participó en la categoría juvenil, convirtiéndose en el piloto más joven y terminando en el cuarto puesto del campeonato.

Debido a sus cualidades y crecimiento en las pistas, Escudería Telmex, el programa de desarrollo de pilotos fundado en 2002, comenzó a tener interés en Checo Pérez, quien ese año fue subcampeón en México en la categoría Shifter 125 c.c., con seis victorias.

¿Por qué Checo Pérez es el mejor piloto mexicano?

Checo Pérez es considerado el mejor piloto mexicano de todos los tiempos debido a que su trayectoria y logros en la Fórmula 1, la categoría principal del automovilismo, no tienen precedentes.

Con el tapatío, son hasta el momento seis los volantes aztecas que han tenido oportunidad de competir en el Gran Circo. Los otros fueron los hermanos Rodríguez, Ricardo y Pedro, Moisés Solana, Héctor Rebaque y Esteban Gutiérrez.

En 15 años de carrera en la Fórmula 1, Checo Pérez presume 39 podios, seis victorias tres pole positions, 12 vueltas rápidas y 300 carreras, cifra a la que llega este fin de semana en la celebración del Gran Premio de la Ciudad de México.

A message from Checo to the best fans in the world. This one’s for you 🤲 pic.twitter.com/wKDSbRC2nx — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 30, 2026

El otro piloto mexicano con podios en la F1 fue Pedro Rodríguez, quien consiguió siete, entre ellos dos triunfos, entre 1963 y 1971.

Así fue la llegada de Checo Pérez a la Fórmula 1

La llegada de Checo Pérez a la Fórmula 1 fue confirmada en octubre de 2010 tras haber contado con el respaldo de la Academia de Pilotos de Ferrari.

Se anunció su fichaje con la escudería Sauber para ocupar el lugar del alemán Nick Heidfeld a partir de la temporada de 2011, teniendo su primera carrera en el Gran Premio de Australia el 27 de marzo de aquel año, con 21 años de edad recién cumplidos.

Desde entonces, Checo Pérez ha competido con seis equipos en la F1 con excepción de la campaña de 2025, en la que se tomó un año sabático tras su salida de Red Bull.

EVG