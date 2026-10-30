Pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: Hora y dónde ver GRATIS y EN VIVO HOY 31 de octubre

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se sube al ring por primera vez en este 2026 este sábado 31 de octubre, cuando se enfrente al francés Christian Mbilli en el combate estelar de la función México vs El Mundo, a celebrarse en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

El pugilista tapatío intentará recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que precisamente está en poder del oriundo de Camerún.

Tanto para el ‘Canelo’ Álvarez como para Christian Mbilli será su primera aparición en el ring en lo que va de 2026, pues las más recientes peleas de ambos ocurrieron el 13 de septiembre de 2025, cuando el francés empató con el guatemalteco Lester Martínez y el jalisciense sucumbió a manos del estadounidense Terence Crawford.

¿Dónde pasan EN VIVO pelea de Canelo vs Mbilli?

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli se realizará este sábado 31 de octubre en la ANB Arena, ubicada en Riad Arabia Saudita. Las peleas estelares de la función de México vs El Mundo arrancará a las 11:00 horas del Centro de México, por lo que el combate entre el tapatío y el francés comenzaría alrededor de las 15:00 horas y podrá seguirse en vivo por las señales de DAZN y Azteca 7.

Fecha : Sábado 31 de octubre

Hora : 15:00

Lugar : ANB Arena

Transmisión: Azteca 7 y DAZN

Canelo busca volver a la senda del triunfo ante Mbilli

El ‘Canelo’ Álvarez enfrenta a Christian Mbilli con la misión de volver a la senda de la victoria, luego de que cayó frente al estadounidense Terence Crawford por decisión unánime el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Álvarez Barragán intentará conseguir su primer triunfo arriba del ring desde el 3 de mayo de 2025, cuando se impuso por decisión unánime al cubano William Scull precisamente en su primer pleito en Arabia Saudita, también en la ANB Arena.

I’m the champion since I was a little kid👊🏻 #CaneloMbilli pic.twitter.com/MoUqmmrcGe — Canelo Alvarez (@Canelo) October 29, 2026

El ‘Canelo’ Álvarez también intentará ser el primer boxeador en derrotar a Christian Mbilli, quien en casi 10 años de trayectoria acumula un récord de 29 victorias (24 por nocaut) y un empate, éste último precisamente en su combate más reciente, ante Lester Martínez.

¿A cuántos franceses ha enfrentado el Canelo Álvarez?

Christian Mbilli será el primer boxeador francés al que Saúl Álvarez enfrente en 21 años de carrera.

El ‘Canelo’ se ha medido hasta el momento a 13 pugilistas europeos desde su debut el 29 de octubre de 2005, cuando se impuso al también mexicano Abraham González.

El pleito más reciente del ‘Canelo’ Álvarez ante un representante del viejo continente fue en contra del británico John Ryder, a quien venció por decisión unánime el 6 de mayo de 2023 en el Estadio AKRON de Guadalajara, Jalisco.

EVG