Dibu Martínez muestra la fractura de dedo con la que tendrá que lidiar toda su vida (VIDEO)

El portero del Chelsea durante una acción contra el Everton.

Emiliano Martínez estuvo cerca de perderse la Copa del Mundo del 2026 por una fractura en el dedo que sufrió antes de concentrar con la Selección de Argentina. El guardameta del Chelsea disputó el torneo con esta lesión y tras varios meses ahora tendrá que lidiar con esto el resto de su carrera.

Gastón Edul, periodista argentino, publicó un video en el que el Dibu Martínez muestra que de ahora en adelante su dedo medio no podrá doblarse por completo tras la fractura que sufrió. El guardameta argentino terminó con este problema al decidir no operarse para poder jugar la Copa del Mundo.

Así atajó Dibu Martínez durante el Mundial. Con un dedo fracturado.

A las 12 (ARG) sale un vlog con él en mi canal de YouTube.

El tercer capítulo de Los Edul.

Va a hablar por primera vez del Mundial y todo lo que tuvo que hacer.

Gracias a todos los que están siguiendo la segunda… pic.twitter.com/OP0foW63FD — Gastón Edul (@gastonedul) October 30, 2026

Dibu Martínez estará fuera de las canchas aproximadamente un mes

Emiliano Martínez arrancó una nueva etapa en su carrera profesional con el Chelsea, lamentablemente hace unas semanas tuvo un duro golpe en el partido ante el Everton, por el que salió de cambio al minuto 75 de juego.

El arquero argentino sufrió una fractura de mandíbula tras chocar con la cabeza del defensa del Everton Jarrad Branthwaite. Las asistencias médicas entraron de inmediato al campo de juego para revisar el estado de salud del Dibu Martínez, afortunadamente salió por su propio pie y levantando el pulgar.

Fue intervenido quirúrgicamente con éxito en Liverpool y días después recibió la alta médica, aunque deberá de mantenerse fuera de la cancha durante un tiempo, alrededor de un mes, para volver a los entrenamientos y posteriormente a defender el marco del Chelsea.

DCO