¡Se les apareció el Chucky! Hirving Lozano se luce con GOLAZO en triunfo del LA Galaxy sobre Austin (VIDEO)

El 'Chucky' Lozano anotó en la goleada del LA Galaxy sobre el Austin en la MLS.

El mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano anotó un gran gol de cabeza en el triunfo de 4-1 del LA Galaxy sobre el Austin en actividad de la MLS, en plena celebración de Halloween en Estados Unidos este sábado 31 de octubre.

El seleccionado tricolor remató con la testa en el área un servicio enviado por Marco Reus al minuto 38 del duelo desarrollado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El tanto del canterano del Pachuca fue el 2-0 parcial en favor de los Galácticos.

¡GOOOL del 'Chucky' Lozano!



De cabeza hace el remate con estilo picado para anotar a favor de @LAGalaxy ante Austin. pic.twitter.com/JbZFV31l8P — MLS Español (@MLSes) October 31, 2026

Así fue la goleada del LA Galaxy sobre el Austin

Joao Klauss marcó a los 10 minutos para abrir el marcador. El español Roberto interceptó un intento de despeje en campo profundo de Austin y encontró a Harbor Miller en una esquina del área, para un pase sencillo hacia Klauss en el punto penal.

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El ‘Chucky’ Lozano anotó en su primer partido tras regresar de una lesión para poner el 2-0 a los 38 minutos de tiempo corrido. Reus bombeó el balón por encima de la defensa para encontrar la cabeza del mexicano en el segundo poste.

Robert Taylor marcó contra su equipo anterior para darle al LA Galaxy una ventaja de 3-0 al 48′. Después de que Austin anotó, Sergi Roberto consiguió su primer gol en la MLS al 66′, cuando controló con el pecho un cabezazo de Reus y envió un disparo desde cerca del punto penal.

Ervin Torres realizó un potente disparo de larga distancia para su segunda diana de la temporada y puso a Austin en el marcador al minuto 54.

Próximo juego del Chucky Lozano y del LA Galaxy

Hirving Lozano y el LA Galaxy vuelven a las canchas el próximo sábado 7 de noviembre, cuando midan fuerzas ante el Real Salt Lake en la MLS.

El ‘Chucky’ y compañía visitan la cancha del American First Field en Sandy, Utah, para buscar una nueva victoria con la que asciendan puestos en la Conferencia Oeste de la MLS, en la que de momento son séptimos con una cosecha de 44 puntos.

EVG