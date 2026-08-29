Chucky Lozano se estrena con el LA Galaxy anotando ante el San Diego FC y le celebró a su exequipo (VIDEO)

El Chucky Lozano se estrenó como goleador del LA Galaxy en la Major League Soccer (MLS) marcando un golazo en el compromiso entre su nuevo equipo y el San Diego FC. El delantero mexicano recibió la esférica dentro del área y con un remate de media vuelta logró vencer al arquero rival para marcar su primer tanto con el conjunto angelino.

El exjugador del San Diego FC le celebró su primera anotación con mucha euforia ante su exequipo, ya que llevaba tiempo sin jugar por el problema que tuvo con el entrenador Mikey Varas, por lo que salió del conjunto de la frontera para convertirse en futbolista del LA Galaxy.