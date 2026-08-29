Tigres y Santos no se hacen daño e igualan a cero en la Comarca Lagunera

Santos recibió a Tigres en la cancha del Estadio TSM para disputar los tres puntos de la Jornada 6 del Apertura 2026, compromiso que terminó 0-0 tras los 90 minutos y que confirma el pésimo momento que atraviesan los universitarios en el torneo local.

En el primer tiempo del compromiso, los de la Comarca Lagunera habían puesto números en el marcador; sin embargo, la anotación que había conseguido Ezequiel Bullaude fue anulada por fuera de lugar y el marcador mantuvo el cero hasta el final del encuentro.

Los de la Comarca Lagunera consiguieron su primer punto del torneo local al empatar con los Tigres que siguen sin encontrar un ritmo de juego y dependen de lo que Juan Brunetta o Fernando Gorriarán puedan hacer en temas individuales.

Al minuto 85 de juego empezaron los problemas para los Tigres, pues una falta de Fernando Gorriarán por levantar de más la pierna y contactar a su rival, mandó temprano a los vestidores al mediocampista de los auriazules, así que el jugador de los universitarios se perderá el siguiente compromiso del torneo local.

En el tiempo de compensación del segundo tiempo Francisco Reyes salió del campo de juego por una dura lesión, el defensa tuvo que ser retirado por el carrito de las desgracias y en su lugar entró Rafael Guerrero para disputar los últimos minutos del juego ante Santos.

DCO