Checo Pérez cumple 300 carreras en la F1; ¿en cuántos Grandes Premios de México compitió?

El Gran Premio de México de 2026 será doblemente especial para el tapatío Checo Pérez, pues estará cumpliendo 300 carreras en la Fórmula 1 (F1) y lo hará en casa frente a su gente.

¿Cuántos Grandes Premios de México corrió Checo?

Pérez Mendoza escribirá un nuevo capítulo de su historia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde ha tenido altas y bajas en sus nueve presentaciones anteriores.

The hometown hero is here ⏩️ pic.twitter.com/ksCjy082Yv — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 29, 2026

2015-Force India-Terminó P8

2016-Force India-Terminó P10

2017-Force India-Terminó P7

2018-Racing Point-Abandono por problema en los frenos

2019-Racing Point-Terminó P7

2021-Red Bull-Terminó P3

2022-Red Bull-Terminó P3

2023-Red Bull-Abandono por accidente

2024-Red Bull-Terminó P17

2025-no corrió

POV: When you’re one of 200 surprised with an upgraded view 🤩 pic.twitter.com/tXL8iw5fcS — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 29, 2026

Todos los resultados de Checo Pérez en el México GP

Checo debutó en F1 en 2011, pero no fue hasta 2015 que el GP de México regresó al Campeonato y desde entonces el ahora piloto de Cadillac solamente se perdió la edición de 2025 al no tener asiento con ningún equipo.

En su primer México GP terminó octavo en su Force India, escudería en donde corrió sus primeras tres ediciones de la carrera en casa. Pérez logró sumar puntos en casa una de estas citas al concluir décimo y séptimo en 2016 y 2017, respectivamente.

En 2018 Checo visitó el Autódromo Hermanos Rodríguez ahora con los colores de Racing Point, pero tuvo que abandonar por problemas en los frenos. Al año siguiente culminó en P7.

About yesterday… 🥰 pic.twitter.com/TyKTzzbWVz — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 29, 2026

Tras salir de Racing Point llegó su etapa más gloriosa en F1 con Red Bull, equipo con el cual corrió el Gran Premio de México en 2021, 2022, 2023 y 2024. En sus primeras dos carreras con los Toros Rojos subió al tercer lugar del podio.

En 2023, luego de clasificar quinto, vivió uno de los peores episodios de su carrera, pues al intentó pasar al primer ligar en la primera curva, pero quedó fuera por un aparatoso accidente con Charles Leclerc. En su último año con Red Bull finalizó 17, al ser más conservador.

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