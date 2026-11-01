Kimi Antonelli termina tercero en el Gran Premio de México y es campeón de la F1 2026; Max Verstappen gana la carrera

El Mercedes de Kimi Antonelli en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026.

El italiano Kimi Antonelli se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 luego de que terminó tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México, cuyo vencedor fue el neerlandés Max Verstappen, quien por sexta vez en su carrera terminó en lo más alto del podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por su parte, el tapatío Sergio Checo Pérez, quien después de dos años compitió de nueva cuenta en el país, finalizó en la decimoseptima posición tras arrancar desde el sitio 20.

"We agreed in the drivers' briefing..."



Hamilton is not happy with how this race has panned out so far 😬#F1 #MexicoGP | LAP 24/71 pic.twitter.com/5M5EZccPAB — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

El monegasco Charles Leclerc tomó el liderato de la carrera tras un furioso ataque al británico Lewis Hamilton, quien salió desde la pole position y quien también se quejó por radio. “Fue empujado por mi propio compañero”, dijo el heptacampeón del mundo.

Fernando Alonso y Lance Stroll abandonan pronto la carrera

Por su parte, el jalisciense Checo Pérez tuvo una gran arrancada y escaló al lugar 14, tras haber salido desde la vigésima posición.

El español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll abandonaron la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la séptima vuelta, luego de que se sobrecalentó el motor Honda de sus AMR26.

La tensión entre Hamilton y Leclerc volvió en la vuelta 17, cuando el británico reclamó que su coequipero le entregara la posición, esto luego de una penalización de cinco segundos para el de Mónaco.

Tras 25 giros, Charles Leclerc se mantenía en la primera posición en la capital mexicana con cinco segundos de ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen, el máximo ganador aquí con cinco triunfos hasta el momento.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥



He is out of the car and ok#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

El italiano Kimi Antonelli tomó el liderato en el Autódromo Hermanos Rodríguez después de las paradas en pits en la vuelta 31, seguido de cerca por su coequipero de Mercedes, George Russell, y Lando Norris, monarca en la pasada campaña.

Charles Leclerc puso más tierra de por medio sobre Lewis Hamilton en el giro 41 y de paso se acercó a Max Verstappen, quien tres vueltas después puso neumáticos nuevos en su Red Bull.

Valtteri Bottas queda fuera tras fuerte choque y la carrera se detiene

Las alarmas se encendieron en la vuelta 45, cuando se activó la bandera roja momentos después de que el finlandés Valtteri Bottas, coequipero de Checo Pérez en Cadillac, quedó fuera tras estrellarse contra el muro en las barreras de la curva 1. Se rompió la suspensión delantera izquierda de su monoplaza y la carrera se detuvo.

Después de 40 minutos de espera se reanudó la carrera para que se llevaran a cabo los 26 giros restantes para la conclusión del Gran Premio de la Ciudad de México.

Lewis Hamilton se adelantó en la reanudación a Charles Leclerc para colocarse segundo detrás de Verstappen. Checo Pérez, por su parte, ya marchaba en el peldaño 14 en la vuelta 54.

¿Cuándo y dónde es el próximo Gran Premio de la F1 2026?

La actividad de la F1 2026 continúa el próximo fin de semana, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Brasil, el antepenúltimo de la campaña.

El Circuito de Interlagos en Sao Paulo recibirá a los 22 pilotos del Gran Circo del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, cuando se lleve a cabo la carrera.

EVG