Pumas vs América: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Clásico Capitalino de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX

Pumas y América se miden en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Luego de verse las caras en la Liguilla pasada, Pumas y América se miden en el Estadio Olímpico Universitario para definir el rumbo de ambos equipos de cara a la fiesta grande del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los equipos llegan en situaciones completamente diferentes, pero con la necesidad de ganar.

El Club Universidad tiene dos finales para cerrar la fase regular del campeonato y la primera es el Clásico Capitalino ante las Águilas, en donde deben ganar sí o sí para mantener vivas sus aspiraciones de entrar a la Liguilla, o de otro modo se estaría complicando demasiado su estancia entre los ocho mejores de la tabla.

¡QUE RETUMBE EL GOYA EN C.U.! 👊



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🆚 | @ClubAmerica

🏟️ | EOU

🕰️ | 21:10

📅 | Sábado 7 de noviembre

📺 | Canal 5, TUDN y ViX#SiemprePumas pic.twitter.com/4h49wRTbZ0 — PUMAS (@PumasMX) November 6, 2026

Del otro lado, el Club América se presenta a CU como líder momentáneo del Apertura 2026. Los de Coapa tienen 29 puntos, los mismos que Chivas y Cruz Azul, que por diferencia de goles son segundo y tercero de la general, respectivamente. Un empate o una derrota y otros resultados pueden hacer que los emplumados bajen de lugar.

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¿Dónde ver el Clásico Capitalino entre Pumas y América?

El Clásico Capitalino entre Pumas y América, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 7 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix.

Día : 7 de noviembre

Hora : 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

¿Cómo llegan los equipos al Clásico Capitalino?

Los locales Pumas de la UNAM se presentan en la décima posición de la tabla general del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con 20 puntos, en noveno lugar está Monterrey con 21 unidades y en octavo (el último lugar con boleto a Liguilla) se encuentra Santos con 22 puntos.

Si los felinos quieren llegar a la última jornada con oportunidad de llegar a Liguilla deberán vencer a su acérrimo rival y sumar tres puntos, ya que entrando a las últimas fechas hay ocho clubes que en teoría pelean por tres plazas para la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Los resultados de Pumas han sido muy irregulares en toda la campaña y en sus últimos cinco duelos tiene dos triunfos, dos empates y una derrota. Además, el equipo de Esteban Solari no ha tenido mucha contundencia, algo que les ha costado puntos y en especial la zona defensiva es un desastre.

Por otro lado, el América llega con las mismas dos victorias, dos empates y una derrota, pero a pesar de ello son el mejor equipo de la fase regular.

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