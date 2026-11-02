Liga MX niega violación del América al reglamento en el caso de Ícaro y explica el motivo

La Liga MX informó que América no violó el reglamento con el brasileño Ícaro.

La Liga MX emitió un comunicado en el que dio a conocer que el América no incurrió en una violación al reglamento en el caso del brasileño Ícaro, quien durante el Apertura 2026 ha jugado con dos números.

“El cambio de numeración se realizó conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables”, aseguró al respecto el organismo, que señaló que el registró del sudamericano se adecuó a la numeración reglamentaria de la Sub-21, esto luego de que las Águilas solicitaron el cambio del jugador a dicha categoría, mismo que se formalizó el 10 de septiembre, todavía durante el periodo del reglamento de registros y “conforme al artículo 24.3 del Apéndice I del Reglamento de Competencia Sub-21”.

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Registro de Ícaro con el América se hizo correctamente

En el mismo comunicado, la Liga MX enfatizó que el registro de Ícaro con el América se hizo en tiempo y forma.

“Se adecuó a la numeración reglamentaria de Sub-21, que comprende los dorsales del 181 al 230, por lo que se le asignó el número 217″, indicó el organismo.

La Liga MX puntualizó que, a pesar de que Ícaro comenzó el Apertura 2026 con el número 27, el cambio al 217 fue justificado debido a la reglamentación en la categoría, esto conforme al artículo 53 del Reglamento Sub-21 y el artículo 60 del Reglamento de la Liga MX.

El América había dado de baja a Ícaro con el fin de liberar el cupo de extranjeros (9). Sin embargo, lo volvió a dar de alta, pero con el número 217, con el que disputó sus dos juegos más reciente con los azulcremas.

EVG