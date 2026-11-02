¡Es oficial! Checo Pérez registra la marca “El Viejo Sabroso”

El piloto tapatío Sergo Checo Pérez obtuvo el registro de la marca “El Viejo Sabroso” de parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), esto en el marco de la celebración del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1.

De esta manera, esta identidad queda protegida legalmente a partir de ahora. Vidal Llerenas, director general del IMPI, le hizo entrega al jalisciense de la constancia correspondiente, lo cual representa un paso para fortalecer la protección de la identidad comercial del deportista, además de que brinda certeza jurídica a las personas que desarrollan proyectos empresariales y marcas.

El #IMPI, a través de su Director General, @vidallerenas, entregó a Sergio “Checo” Pérez (@SChecoPerez) el título de registro de la marca “EVS El Viejo Sabroso”, un paso que fortalece la protección de su identidad comercial.



Con estas acciones, impulsamos una cultura de… pic.twitter.com/3GHZrnD3il — IMPI (@IMPI_Mexico) November 1, 2026

Con este título que le otorgó el IMPI, Checo Pérez ya cuenta oficialmente con los derechos exclusivas sobre la marca en México dentro de productos y servicios amparados por su registro.

¿Cuándo surgió el apodo de “El Viejo Sabroso” para Checo Pérez?

El sobrenombre de “El Viejo Sabroso” para Checo Pérez surgió en 2021, cuando el nacido en Guadalajara disputaba su primera temporada con Red Bull.

El peculiar apodo se originó a raíz de un video promocional que la Fórmula 1 publicó para presentar a los pilotos de aquella campaña, la primera de cuatro para Pérez Mendoza con la escudería austriaca.

En una de aquellas imágenes, Checo Pérez aparecía de pie y de espaldas, con la cara hacia la cámara. Unos usuarios editaron la foto y reemplazaron la parte inferior del cuerpo del piloto por la de una persona con jeans ajustados.

A partir de ese momento se hizo viral dicha imagen y el apodo de “El Viejo Sabroso”, con el cual a lo largo de estos últimos años los seguidores del tapatío se refieren a él.

¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la F1?

Después de haber terminado en el lugar 16 del Gran Premio de la Ciudad de México, Checo Pérez sigue en busca de sus primeros puntos con Cadillac y su siguiente oportunidad es en el Gran Premio de Brasil, el próximo del calendario.

La carrera en el Circuito de Interlagos, en Sao Paulo, está programada para llevarse a cabo el próximo domingo 8 de noviembre.

Posteriormente solamente restarán dos Grandes Premios para Checo Pérez en su primera campaña con Cadillac, escudería con la que retomó su carrera en la Fórmula 1 luego de un 2025 sabático tras su polémica salida de Red Bull.

EVG