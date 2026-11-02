Fue increíble volver a vivir la carrera en México: Checo Pérez

SERGIO Checo Pérez no tuvo miedo al momento de la primera largada en el Gran Premio de México, con tal de ver a su gente animada durante la carrera. El volante originario de Guadalajara, tras finalizar la competencia, afirmó que tuvo una gran sensación por volver a correr en casa.

“Fue increíble volver a vivir el Gran Premio de México, fue un momento especial, lo extrañe mucho el año pasado y volverlo a estar aquí delante de mi gente fue muy especial”, afirmó el volante jalisciense.

Pérez Mendoza arrancó el GP de México desde las últimas posiciones de la parrilla, pero un grandioso trabajo en cuanto se apagó el semáforo, puso al mexicano en la decimotercera posición, un momento que ilusionó a la afición azteca al pensar por un momento que podría pelear por los puntos en la capital mexicana.

El Dato: El jalisciense subió del sitio 17 al 16 en la carrera en el AHR, debido a una sanción a Pierre Gasly.

Más de 400 mil aficionados se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para ver la carrera del fin de semana, pero estos números no hubieran sido posibles sin el mexicano, que con su regreso a la máxima categoría del automovilismo volvió a encender la pasión entre los fans.

Aunque no fue su mejor resultado en la temporada, Sergio Pérez seguirá trabajando junto a los ingenieros de Cadillac para mejorar su monoplaza de cara a la siguiente temporada, en la que buscarán sumar sus primeros puntos en la historia de la escudería.

El mexicano aún tiene algunos años más en la máxima categoría del automovilismo, pues de confirmó su extensión de contrato hasta 2029, aunque él mismo confirmó que este será el último acuerdo que tiene en la Fórmula 1, pues quiere pasar más tiempo con sus hijos y su familia, alejado del asfalto.

“Tanto apoyo en las buenas y en las malas han estado conmigo, eso para mí es lo más importante y siempre se los voy a agradecer”, comentó Checo Pérez en el Estadio GNP mientras la afición coreaba su nombre.

Pérez Mendoza ha conseguido dos podios en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ambos dos terceros lugares en las campañas de 2021 y 2022 durante su paso por Red Bull, escudería con la que fue subcampeón del orbe en 2023, cuando acumuló 285 puntos, quedando solamente atrás de su entonces coequipero Max Verstappen, quien sumó 575 unidades tras dominar de principio a fin durante ese campeonato del serial.