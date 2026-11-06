Mexicanos en Europa: ¿Dónde y cuándo ver EN VIVO sus partidos de este fin de semana?

Una nueva jornada del futbol europeo y del extranjero entra en marcha, y la legión mexicana se alista para entrar en acción en las principales ligas del mundo. Elementos clave como Santiago Giménez, Johan Vásquez, César Montes y Álvaro Fidalgo sostendrán compromisos cruciales en sus respectivos torneos, por lo que los aficionados en México no querrán perderse ningún detalle del desempeño de los embajadores aztecas durante este fin de semana.

A la par de la actividad de los referentes en Europa, jóvenes promesas como Armando González, Armando León, Mateo Chávez y Rodrigo Huescas también buscarán sumar minutos importantes y seguir ganándose un lugar en el balompié internacional.

¿Dónde ver a los jugadores mexicanos en Europa?

César Montes-Lokomotiv 0-1 Rubin-Viernes 6 de noviembre

Rodrigo Huescas-Copenhague vs Brondy-Domingo 8 de noviembre-05:00 hrs

Johan Vásquez-Genoa vs Milan-Domingo 8 de noviembre-08:00 hrs-ESPN y Disney Plus

Santiago Gimenez-Guimaraes vs Porto-Domingo 8 de noviembre-12:00 hrs-ESPN y Disney Plus

Mateo Chávez-AZ Alkmaar vs Groningen-Domingo 8 de noviembre-9:45 hrs-ESPN y Disney Plus

Álvaro Fidalgo-Elche vs Betis-Domingo 8 de noviembre-07:00 hrs-Sky Sports

Obed Vargas-Atlético de Madrid vs Barcelona-Domingo 8 de noviembre-14:00 hrs-Sky Sports

Mateo Chávez-Olympiacos vs PAOK-Domingo 8 de noviembre-13:00 hrs-Claro Sports

Los mexicanos que pueden ser clave en sus equipos

Sin duda el jugador mexicano más destacado en Europa es Johan Vásquez. El defensor central es capitán y titular indiscutible con el Genoa, que este fin de semana se enfrenta al Milan, en uno de los duelos clave de la campaña para los Rossoblù.

A lo largo de la campaña existen duelos que son más especiales que otros para clubes como el Genoa y uno de ellos es ante el Milan, uno de los grandes de Italia y de Europa, aunque no llega en sus mejores momentos. Se espera que Johan tengan minutos.

Fuera de Johan Vásquez no hay otro jugador mexicano que sea igual de constante que el defensor central, pero elementos como Santiago Giménez, Rodrigo Huescas y Mateo Chávez pueden tener minutos en sus respectivos compromisos, algunos incluso como titulares.

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