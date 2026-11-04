La Selección Mexicana convocaría a un delantero que juega en Europa; ¿competencia para Santiago Giménez y Henry Martín?

Jugadores de la Selección Mexicana antes de un partido en Estados Unidos

De cara a la siguiente Fecha FIFA se esperan muchas caras nuevas en la convocatoria de la Selección Mexicana al mando de Rafael Márquez, pues información de medios nacionales señala que el delantero Armando León estaría siendo llamado para generar competencia en el ataque.

El jugador del NK Osijek sería convocado por Márquez al Tricolor para los duelos de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, compromiso en donde el conjunto nacional buscará su primer triunfo al mando de Rafa.

🚨🤯 BREAKING: ARMANDO LEON is set to be CALLED UP to the Mexican National Team.



The 26-year-old striker emerges as the big surprise in Rafa Marquez’s squad for the Nations League quarterfinals. 🏆 @medranoazteca



He has 6 goals in 11 starts in Croatia. 🇭🇷👏🏼 pic.twitter.com/VN5TDubE5U — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 4, 2026

El exdefensor necesita toda la ayuda posible, por lo que estaría convocando a Armando León, futbolista ex del Club León y quien tiene seis goles y una asistencia en la Liga de Croacia, siendo de los mejores jugadores mexicanos en alguna liga de Europa.

Según David Medrano, “Armando León, delantero mexicano que juega en Croacia, fue reservado por la dirección de Selecciones y sería la gran sorpresa en la convocatoria de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica”.

Armando León sería uno de los delanteros que Rafael Márquez llamaría para buscar el pase al Final Four de la Nations League de Concacaf. También se daría el regreso de Henry Martín y el llamado habitual de Armando González y Santiago Giménez.

¿Quién es Armando León, delantero mexicano que juega en Croacia?

El nombre completo del delantero mexicano es Armando León Reséndez. Nació el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California. Su estatura no es la regular para un jugador nacional, pues mide 1.89 metros.

Comenzó su carrera en la cantera del Pachuca y después pasó al León, donde debutó en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. En su estreno anotó un gol ante FC Juárez en un triunfo de La Fiera por 4-1.

No tuvo muchas oportunidades en Primera División y buscó mejor suerte en los Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión MX y posteriormente se dio el paso al futbol extranjero.

En 2024 fichó con el FC Ranger’s de Andorra, en donde disputó 43 goles en 56 partidos y ayudó al equipo a ascender a la Primera División. Después firmó con el Osijek, en donde es de los mejores elementos.

AAR