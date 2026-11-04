VIDEO | Así fue la jugada que provocó la muerte de Jesús de Miguel

Así fue la jugada que provocó la muerte de Jesús de Miguel

Jesús de Miguel perdió la vida a los 30 años de edad, pues durante el partido que se disputaba por la noche del 2 de noviembre el futbolista recibió un fuerte golpe que le desencadenó una urgencia médica.

El golpe letal que recibió Jesús de Miguel quedó inmortalizado en video, pues el futbolista se encontraba en pleno partido cuando colisionó contra el portero del equipo contrario, Jesús Owono.

En el video del partido se puede observar a Jesús de Miguel corriendo atento al balón que volaba en el cielo, cuando de un momento a otro este recibe un impacto directo del arquero de Andorra.

Jugada que provocó la muerte de Jesús de Miguel ı Foto: Especial

Al momento de colisionar en el aire para alcanzar el balón, el golpe en seco provocó que tanto Owono como de Miguel cayeran de inmediato al pasto; sin embargo, el delantero no tuvo oportunidad de ponerse de pie de nueva cuenta.

Tras percatarse de la gravedad del impacto los servicios de asistencia corrieron rápidamente para poder atender a Jesús de Miguel, quien después de hacer breves gestos de dolor se tiró por completo en la cancha.

Jugada que provocó la muerte de Jesús de Miguel ı Foto: Especial

Tanto jugadoes como equipos de asistensia rodearon al delantero del Tenerife, y debido a la gravedad del golpe Jesús de Miguel fue retirado del campo de juego en camilla, mientas que Jesús Owono recibió una tarjeta roja.

Fue cuestión de segundos lo que llevó esta jugada que resultó ser letal, por lo que incluso en redes sociales circulan fotografías en las que se puede ver que el delantero del Tenerife recibió un fuerte impacto en el pecho.

🇪🇸 Tenerife striker Jesús de Miguel Alameda has died after a collision with FC Andorra's goalkeeper Jesús Owono.



He was rushed to hospital by medical staff, where he suffered a cardiac arrest before passing away this morning. pic.twitter.com/n3xbNF9bvC — Europa.com (@europa) November 3, 2026

¿Qué le pasó a Jesús de Miguel?

El partido de Tenerife contra Andorra se suspendió por razones médicas luego del terrible incidente que dejí a Jesús de Miguel tirado en la cancha, quien se encontraba estable al haber sido ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Pese a los primeros reportes que se dieron el 2 de noviembre después de su traslado, más tarde se comunicó que la situación médica del delantero del Tenerife empeoró neurológicamente, dando paso a su lamentable fallecimiento a las 08:00 horas del 3 de noviembre.

🖤 Jesús de Miguel, por siempre en nuestros corazones pic.twitter.com/MiTJXOOrhg — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 4, 2026

Hasta el momento no se ha confirmado la causa de muerte de Jesús de Miguel, pero debido al fuerte impacto que recibió en la cancha, se presume que esta podría haber sido provocada por commotio cordis.

El sábado 7 de octubre a las 18:00 horas se realizará un homenaje solemne en honor a Jesús de Miguel en el estadio Helidoro Rodríguez López, al que podrán asistir todos los aficionados que quieran dar un último adiós al futbolista.

Solemne homenaje en recuerdo de Jesús de Miguel este sábado, a las 18:00 horas, en el Helidoro Rodríguez López



▶️ https://t.co/P4INSTZvbc



DEP 🖤 pic.twitter.com/dCC1b5jxNu — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.