¿Quién es Jesús de Miguel, jugador del Tenerife de España que falleció tras un choque en la cancha?

Jesús de Miguel, jugador del Tenerife de España, falleció a los 30 años de edad

El mundo del futbol se detuvo este martes con la noticia del sensible y lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del Club Deportivo Tenerife de la Segunda División de España, quien perdió la vida tras un duro choque en un partido ante el Andorra FC.

Fue su club el que anunció en redes sociales al fallecimiento de Jesús de Miguel. “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, dice una parte del mensaje.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Conoce a Jesús de Miguel

Jesús de Miguel fue un futbolista profesional español. Nació en Fuenlabranda, Madrid, el 21 de septiembre de 1996. Falleció el 3 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, en su natal España.

De Miguel debutó como profesional en 2015 con el Leganés B y desde entonces jugó para varios clubes de divisiones inferiores en España. En 2025 se unió a Tenerife el año pasado.

Jesús de Miguel Alameda se formó en el Club Deportivo Elemental Lugo de Fuenlabrada desde los ocho hasta los 17 años. De ahí dio el salto al Leganés en donde arrancó como tal su etapa profesional. Rondó equipos de tercera división y segunda categoría.

Entre sus equipos destacan el Leganés B, Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Salamanca, Catellón y Tenerife, en donde firmó el 8 de julio de 2025. En verano de 2026 estuvo cerca de jugar para el Real Zaragoza, pero su fichaje no se concretó.

El partido #TenerifeAndorra ha sido suspendido por razones médicas de Jesús de Miguel.



Mucho ánimo y todo nuestro apoyo. — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 2, 2026

¿De qué falleció Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, murió tras sufrir un paro cardíaco a causa de un choque en el campo durante un partido de la segunda división española, informó su club.

De Miguel, de 30 años, disputaba el balón cerca del mediocampo durante un encuentro el lunes cuando el portero del Andorra, Jesús Owono, lo golpeó en el pecho tras salir a toda velocidad durante el tiempo añadido.

Owono recibió una tarjeta roja directa por el incidente. De Miguel fue trasladado a un hospital y el partido, que iba empatado 2-2, fue suspendido tras el episodio.

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