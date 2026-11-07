Cintia Ortiz, entrenadora, busca una “buena actuación” en Baloncesto 3x3 de Dakar

La Selección Mexicana de Baloncesto 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Cintia Ortiz Granel, entrenadora de la Selección Mexicana de Baloncesto 3x3, destacó la solidez y el perfil competitivo con el que cuenta en su equipo para afrontar los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El combinado tricolor, al mando de Ortiz, llega a Senegal con un trabajo de preparación de dos años y la mira puesta en hacer historia en la máxima justa deportiva juvenil.

El equipo mexicano de básquetbol 3x3 cerró su jornada de este sábado en Dakar 2026 con un marcador de 9-16 en su segundo encuentro del día. 🇲🇽 ¡Gracias por la intensidad y la entrega en cada partido, chicas! #Dakar2026 #MéxicoEnDakar pic.twitter.com/DKZO3VaAOW — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 7, 2026

“Traemos un equipo fuerte, un equipo rápido, que se esfuerza al máximo en todos los entrenamientos y que estamos seguras de que va a dejar todo en la cancha”, comentó.

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Indicó que son jugadoras que ya tienen experiencia en esta modalidad y cada una tiene la confianza en que será un gran proceso en la competencia.

El camino rumbo a la duela senegalesa no ha sido improvisado. Ortiz destacó que proyecto llevado con una planeación minuciosa que involucró a diversos cuerpos técnicos y un seguimiento puntual durante las concentraciones previas, una de las se hizo en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

“Fue un trabajo de dos años con miras a este objetivo de estar acá y llegar preparadas. Se buscó tener a las mejores jugadoras, que estuvieran en óptima forma, muy familiarizadas con la modalidad y consolidar nuestro propio estilo de juego”, señaló.

Paso a paso hacia la fase final

Ante el alto nivel de competencia de una justa olímpica juvenil, la estrategia del equipo mexicano está definida en buscar el mejor debut desde la fase de grupos para instalarse en la pelea por las medallas.

“La competencia está fuerte, son equipos de gran nivel a fin de cuentas, son los Juegos Olímpicos. Esperamos que se den las cosas para estar en cuartos de final, pero la clave es ir un juego a la vez, un paso a la vez, que es lo que siempre les digo a las chicas”, concluyó.

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