Karen Ríos y María José Páez listas para la “lucha de playa” en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Karen Ríos y María José Páez están listas para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

Karen Ríos y María José Páez están listas para competir en la lucha de playa en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Karen Ríos, originaria de Oaxaca, llega a la justa veraniega con el respaldo y la experiencia de ser la primera medallista mundial juvenil de México en la disciplina, logro que consiguió en el 2025 en Grecia.

“Fue una gran satisfacción haber sido medallista mundial. Quiero repetir aquí y eso sería una gran actuación”, dijo en entrevista al Comité Olímpico Mexicano.

¡El sueño olímpico está por comenzar! 🇲🇽 Karen Ríos y María José Páez se preparan para su debut en lucha de playa en Dakar 2026. Con mucha emoción y ganas de dejarlo todo en la arena, nuestras atletas están listas para representar a México. ¡Vamos con todo, chicas! pic.twitter.com/9r3vZwb6eJ — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 4, 2026

Karen Ríos y María José Páez apuntan a una histórica hazaña

Pero no sólo quiere dejar huella en la cita olímpica, sino también en su carrera deportiva en la especialidad que poco a poco gana adeptos a nivel mundial y desde luego en México.

Por su parte, María José Páez afronta el compromiso con una sólida preparación y la convicción de protagonizar una actuación sobresaliente, apuntando a una hazaña histórica para el deporte nacional en este escenario internacional.

En esta temporada la gladiadora lleva cinco intervenciones de las cuales tres ha convertido en victorias y se ha llevado dos derrotas.

“La verdad es que me siento con motivación para este torneo, vengo preparada y con todo para buscar el triunfo”, comentó.

Ambas gladiadoras concluyeron sus sesiones de adaptación y entrenamiento en la sede oficial, declarándose listas para encarar los combates con la intensidad y el orgullo tricolor. Este sábado inician las competencias en la sede de Saly.

EVG