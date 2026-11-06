Gimnastas mexicanos afinan detalles para debutar en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El equipo de gimnasia artística cumplió con su entrenamiento de podium en territorio africano, marcando la fase final de su preparación rumbo a su debut en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el cual se dará este sábado en el Dakar Expo Center.

Lorenzo Zaragoza, Saúl Valenzuela y Hugo Pérez se mostraron contentos por estar en tierras africanas en busca de dejar huella con su talento en su asistencia en la gimnasia artística.

Daniel Saborío ya hizo historia en la natación juvenil mexicana, sube al podio por segunda ocasión y ahora lo hace con bronce en los 200 m estilo libre con un tiempo de 1:49.68 min en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.



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El Comité Olímpico Mexicano reportó que los tres competidores salieron al escenario de competencia para realizar el reconocimiento de los aparatos y ajustar las rutinas con las que buscarán posicionarse entre los mejores exponentes de la justa olímpica juvenil.

Bajo la supervisión del entrenador nacional Pável Oceguera, el equipo tricolor afinó los últimos detalles técnicos durante la sesión previa, enfocándose en la precisión de las ejecuciones y la adaptación a la sede oficial.

Con esta práctica concluyó el proceso de ambientación del conjunto nacional, que se declara listo para iniciar su participación en el certamen ecuménico y buscar un lugar en el podio de Dakar.