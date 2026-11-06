Valencia vs Real Madrid: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 12 de LaLiga

Valencia y Real Madrid miden fuerzas en Mestalla este sábado 7 de noviembre.

Javier Aguirre busca su segunda victoria al frente del Valencia este sábado 7 de noviembre, cuando los Chés enfrenten al Real Madrid como locales en el Estadio Mestalla, sede del encuentro correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga.

Los Murciélagos vienen de conseguir su primer triunfo con el Vasco como director técnico luego de que el pasado fin de semana derrotaron 1-0 al Elche a domicilio.

Fue el primer triunfo del Valencia con Javier Aguirre como entrenador, después de dos empates y una derrota. Los dirigidos por el mexicano llegan a este duelo con nueve puntos, cosecha con la que son penúltimos en LaLiga, pero están solamente a tres unidades del Villarreal, que marcha décimo.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Valencia vs Real Madrid?

El partido entre Valencia y Real Madrid se jugará este sábado 7 de noviembre en el Estadio Mestalla, ubicado en Valencia, España. El balón comenzará a rodar en punto de las 14:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo en la señal de Sky Sports.

Fecha : Sábado 7 de noviembre

Hora : 14:00

Estadio : Mestalla

Transmisión: Sky Sports

Posibles alineaciones de Valencia y Real Madrid

VALENCIA: Stole Dimitrievski, César Tárrega, Pepelu, Justin de Haas, José Gaya, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Pablo Maffeo, Arnaut Danjuma, Luis Rioja y Umar Sadiq.

REAL MADRID: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Yan Diomande, Arda Güler y Kylian Mbappé.

Javier Aguirre ya sabe lo que es vencer a José Mourinho

El mexicano Javier Aguirre busca este sábado derrota por segunda vez en su carrera como director técnico al portugués José Mourinho.

En cinco antecedentes entre ambos, el lusitano tiene ligeramente saldo favorable con dos triunfos, misma cantidad de empates y una derrota.

La única victoria de Javier Aguirre sobre José Mourinho se dio el 30 de abril de 2011, cuando el Zaragoza se impuso 3-2 al Real Madrid en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Mourinho elogia a Aguirre

José Mourinho reconoció que tiene “miedo” del juego de este sábado contra el Valencia. El timonel del Real Madrid señaló que está consciente de que a Javier Aguirre no le importa el juego vistoso con tal de obtener un resultado positivo.

Al respecto, el Vasco hizo énfasis en que The Special One siempre ha sido sincero y resaltó que si sus dirigidos siguen su plan pueden obtener dividendos contra los merengues.

EVG