Real Madrid remonta y vence al AEK Atenas de visita para seguir con paso firme en la Champions League

El Real Madrid visitó al AEK Atenas en la Jornada 4 de la Champions League, el equipo merengue tuvo que pelear hasta el último minutos para llevarse los tres puntos en su visita a Grecia al imponerse en el marcador 3-2 en la cancha del Allwyn Arena.

El marcador no tardó en abrirse en el compromiso, fue el minuto 12 cuando los locales aprovecharon la débil marca del conjunto blanco. Aboubakary Koita encaró a Marc Cucurella, se quitó al lateral español y sacó un potente remate al primer poste de Thibaut Courtois para inaugurar el electrónico.

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Golazo de Koita recibe, se quita a Cucurella, se perfila y con potencia derrota a Courtois. 😮#ChampionsLeagueEnFOX 🏆 pic.twitter.com/EYNsFYKJQi — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

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Tremendo recurso de Jude Bellingham que provoca el empate. Este gol se debe ver una y otra vez... ⚽️#ChampionsLeagueEnFOX 📺 pic.twitter.com/ges4Z59S64 — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

El equipo que dirige José Mourinho se volcó al ataque tras la primera anotación de su rival. Su primera anotación llegó gracias a un desvío de Jude Bellingham dentro del área que dejó sin oportunidad de atajar la pelota a Alberto Brignoli, el arquero del AEK, aunque su anotación fue anulada por fuera de lugar.

El mediocampista inglés volvió a aparecer al minuto 32 de juego y tras un gran centro de Marc Cucurella, Bellingham remató con la espuela de su zapato para mandar a guardar la esférica al poste más lejano del guardameta rival.

El encuentro se fue empatado el medio tiempo, pero con el Real Madrid proponiendo más jugadas de peligro sobre el marco del AEK Atenas, aunque eso le llegó a costar caro el equipo de Mourinho en la segunda mitad.

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Cuando mejor jugaba el Madrid...😮



🔥 Stavros Pillos le regresa la ventaja a los griegos. El partido de Koita es una locura con gol y asistencia.#ChampionsLeagueEnFOX 📺 pic.twitter.com/LL0MfU68Aa — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

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Mbappé siempre presente. Jude Bellingham mete un pase preciso y Dumfries da la asistencia para Mbappé que cierra en el área con gol. 🔥#ChampionsLeagueEnFOX 📺 pic.twitter.com/6zbLZ76Oi5 — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

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A lo Madrid, siempre, a lo Madrid. Fede Valverde con un golazo le da la vuelta al partido y remonta en Grecia. 🔥#ChampionsLeagueEnFOX 📺 pic.twitter.com/I17wKHcV0v — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

Sin embargo, la idea de juego le iba a costar caro a los merengues, ya que los primeros en aparecer en el marcador en el segundo tiempo fueron los de Grecia. Al minuto 75 Koita dejó solo dentro del área a su compañero Stavros Pilios, quien remató a escasos metros de Courtois para asegurar el segundo tanto de los locales.

Lamentablemente para ellos, no consiguieron mantener la ventaja más de cinco minutos en el compromiso y al 78′ de juego apareció Kylian Mbappé dentro del área rival para empujar la de gajos al fondo de las redes del AEK Atenas tras una asistencia de Denzel Dumfries.

El héroe de los merengues entró al campo el minuto 67, Federico Valverde. El Halcón uruguayo sacó un potente remate desde fuera del área para sorprender a Alberto Brignoli, quien no pudo hacer mucho para evitar la caída de su marco en el tiempo de compensación y los blancos terminaron llevándose el encuentro.

DCO